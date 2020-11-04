農地蓋大違建影響農作生長檢舉未拆 嘉縣議員批包庇

嘉義縣議員林于玲上午質詢說，她接獲許多民雄鄉福興村農民陳情，指村內有人在千坪農地蓋大違建，遮擋日照，影響周邊農作物生長，農民向相關單位舉報，縣府至今未拆除，質疑縣府包庇、背後有有力人士撐腰，要求經發處等相關單位明天下午會勘查處。

經發處長江振瑋上午工作報告結束，議員林于玲針對工廠管理輔導法「全面納管，就地輔導」政策執行成果質詢說，對105年5月20日以後未申請的農地工廠如何處置？江回說，「即報即拆」，林于玲批縣府未按此原則處理福興村農地大違建。

她說，接獲農民及村民陳情，她詢問縣府建管科人員「違建用途」，建管科人員卻回答「涉及個資，不能說」，農民指稱農地大違建遮擋日照，影響周邊農作物生長，向相關單位舉報，至今不處理，質疑民進黨執政縣政府包庇。

林于玲質疑農地大違建，背後有有力人士撐腰，請議長張明達要求經發處、農業處等相關單位明天下午會勘，儘速查處拆除，張明達裁示相關單位配合會勘。