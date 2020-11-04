影／小辣椒議員越牆拍工地婚紗照觸法 廖郁賢：不後悔

雲林斗六東市場已有58年歷史，因該建築歷經921大地震等大小天災，內部結構出現毀損，被列為危險建築，斗六市公所原定去年拆除，考量地方主張文資保存所以暫緩，惟經文化資產審議多次審查後，決議不指定、不登錄古蹟及歷史建築，上月31日怪手進場拆除。雲林縣議員廖郁賢與丈夫簡端良當晚越牆進入工地拍「婚紗照」，並表態「拍下與東市場的婚約」引發各界議論。

斗六東市場於1962年建造，使用年代久遠，建築物經921大地震及大小天災影響，日漸斑駁，內部甚至出現水泥剝落、鋼筋裸露等情況，因此被列為危險建築，考量攤商及消費者安全，斗六市公所原本計畫去年和攤商合約到期後不再續約，並拆除改建，遭攤販及文史工作者反對。

斗六市公所表示，因市場建築不具代表性、建築工法不具特殊性而無保留效益性，內攤鋪位契約去年7月31日到期，考量消費安全，召開4次說明會，因建物安全問題，契約期滿不再續約，並於9月10日封閉市場，在11月18核發拆除執照。

後地方以保存文化資產為由，斗六市公所暫緩拆除，由縣府文化觀光處委託專家學者成立文資審查委員會，經多次審查會議及現勘，東市場因未達法定歷史建築登錄基準，上月26日決議不指定、不登錄古蹟及歷史建築，31日下午挖土機進駐進行拆除。

「我以返鄉青年的心情，實現與東市場的婚約」雲林縣議員廖郁賢說，她返鄉4年也結了婚，一直想去東市場拍照紀念，不過東市場在10月31日被拆除時，她人在台北參加台灣同志大遊行，接獲消息時無法馬上趕回雲林，因此請同仁前往工地現場了解。

廖郁賢說，當時同仁遇上雲林縣長張麗善的地方秘書，秘書回應「今天是以斗六市民身分到場，不便做任何表態」，當晚她回到雲林，決定越牆實踐「與東市場拍婚紗」的心願。

廖郁賢強調，斗六市公所要拆除東市場前，未先告知攤商及周邊民眾，更影響到大家做生意，令她為之憤慨，以外界質疑她越牆進入工地拍照恐涉及違法一事，她反問「究竟是誰用鴨霸手段處理東市場問題？」整起事件由全民去公斷。

斗六市公所發現「工地婚紗照」後，委託代表人至雲林縣警局斗六派出所報案。警方表示，「無視住管機關明示禁止出入之警告標誌，擅行入侵東市場拆除工地」將依違反社會秩序維護法，將兩人函送法院裁處。