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台南青皮椪柑上市 搭上文創風包裝限量火車禮盒
台南市著名青皮椪柑上市，還搭上文創風，將3箱9台斤青皮椪柑設計成火車禮盒，限量1000組，含運費每組1930元，農業局11月7、8日將在台北希望廣場、台南假日農場辦理銷售會，方便消費者就近選購。
台南市長黃偉哲指出，青皮椪柑雖然果皮仍帶綠色，但果肉酸甜比例帶動味覺，口感恰到好處，獨特風味深受消費者喜愛，產期預計至11月下旬，此時正是到東山品嘗咖啡、採青皮椪柑，體驗一日農村樂活的好季節。
農業局長謝耀清表示，全台椪柑種植面積5349 公頃，南市種植面積902公頃，占全台17%，產量2萬7233公噸，為全台第三大產區，集中於東山(746公頃)、白河(149公頃)及大內(2公頃)，東山區則有部分產銷班青皮椪柑已通過產銷履歷驗證，目前上到全聯通路青皮椪柑皆選用產銷履歷驗證的果品，消費者可安心選購。南市政府農業局11月7、8日還將在台北希望廣場、台南假日農場辦理銷售會，方便消費者就近選購。
農業局指出，全國各地消費者及機關團體若要訂購，可洽南農果菜運銷合作社，電話（06）6861777，0920500404，或上台南農產運銷公司網站( https://www.t-apmc.com.tw/product/product&product_id=81 )、新竹物流「H 快購」平台( https://reurl.cc/yglZZD )洽購，也可到全聯超市、全家便利商店購買。
今年青皮椪柑還搭上文創風，台南農產運銷公司，將3箱9台斤青皮椪柑設計成火車禮盒，限量1000組，含運費每組1930元，南市政府還辦理「台南GO 好呷」團購活動，今天起到12月底止，將推出4檔團購台南特產的活動，消費者只要到店秀出全家APP預購條碼，就可以輕鬆預購。
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