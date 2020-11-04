快訊

美國大選又轉向！拜登回歸領先位置 220:213暫勝川普

底定！傳統共和黨鐵票區德州 川普確定勝出

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南青皮椪柑上市 搭上文創風包裝限量火車禮盒

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市著名青皮椪柑上市，預計至11月下旬。記者謝進盛／攝影
台南市著名青皮椪柑上市，預計至11月下旬。記者謝進盛／攝影

台南市著名青皮椪柑上市，還搭上文創風，將3箱9台斤青皮椪柑設計成火車禮盒，限量1000組，含運費每組1930元，農業局11月7、8日將在台北希望廣場、台南假日農場辦理銷售會，方便消費者就近選購。

台南市長黃偉哲指出，青皮椪柑雖然果皮仍帶綠色，但果肉酸甜比例帶動味覺，口感恰到好處，獨特風味深受消費者喜愛，產期預計至11月下旬，此時正是到東山品嘗咖啡、採青皮椪柑，體驗一日農村樂活的好季節。

農業局長謝耀清表示，全台椪柑種植面積5349 公頃，南市種植面積902公頃，占全台17%，產量2萬7233公噸，為全台第三大產區，集中於東山(746公頃)、白河(149公頃)及大內(2公頃)，東山區則有部分產銷班青皮椪柑已通過產銷履歷驗證，目前上到全聯通路青皮椪柑皆選用產銷履歷驗證的果品，消費者可安心選購。南市政府農業局11月7、8日還將在台北希望廣場、台南假日農場辦理銷售會，方便消費者就近選購。

農業局指出，全國各地消費者及機關團體若要訂購，可洽南農果菜運銷合作社，電話（06）6861777，0920500404，或上台南農產運銷公司網站( https://www.t-apmc.com.tw/product/product&product_id=81 )、新竹物流「H 快購」平台( https://reurl.cc/yglZZD )洽購，也可到全聯超市、全家便利商店購買。

今年青皮椪柑還搭上文創風，台南農產運銷公司，將3箱9台斤青皮椪柑設計成火車禮盒，限量1000組，含運費每組1930元，南市政府還辦理「台南GO 好呷」團購活動，今天起到12月底止，將推出4檔團購台南特產的活動，消費者只要到店秀出全家APP預購條碼，就可以輕鬆預購。

台南市著名青皮椪柑上市，還搭上文創風，將3箱9台斤青皮椪柑設計成火車禮盒，限量1000組。記者謝進盛／攝影
台南市著名青皮椪柑上市，還搭上文創風，將3箱9台斤青皮椪柑設計成火車禮盒，限量1000組。記者謝進盛／攝影
台南市著名青皮椪柑上市，預計至11月下旬。記者謝進盛／攝影
台南市著名青皮椪柑上市，預計至11月下旬。記者謝進盛／攝影
台南市著名青皮椪柑上市，還搭上文創風，將3箱9台斤青皮椪柑設計成火車禮盒，限量1000組。記者謝進盛／攝影
台南市著名青皮椪柑上市，還搭上文創風，將3箱9台斤青皮椪柑設計成火車禮盒，限量1000組。記者謝進盛／攝影

椪柑 文創

延伸閱讀

餐廳失火轉業養蜂闖名號 台南養蜂達人獲全國模範農民

堅持有機打進好市多 陳稼莊果園主人獲全國模範農民

硬質玉米及青割玉米發芽率不佳 台南爭取全市現金救助

黑面琵鷺數量逾600隻 台南下月黑琵保育季登場

相關新聞

影／小辣椒議員越牆拍工地婚紗照觸法 廖郁賢：不後悔

雲林斗六東市場已有58年歷史，因該建築歷經921大地震等大小天災，內部結構出現毀損，被列為危險建築，斗六市公所原定去年拆...

女子速食店點「超長熱狗」被性騷 男店員的下場是這樣

台南一名女子在市區成功路上一家速食店用餐，點了「超長熱狗」，結果店員卻回應「女生只點一根熱狗是想做什麼」，讓她感到自己被...

搶手美食！台南官田農會菱角仁排骨因缺工 延後上市

台南地區菱角仁熱賣，官田區農會販售的菱角仁賣到缺貨，連十月就應該要上市的菱角豬腳、菱角排骨，也延遲到11月中旬才要上市。

一年輔導8千人次失業者職訓 雲嘉南分署連4年獲金牌

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署每年開辦上百種職業訓練課程，協助民眾學習技能投入就業市場，榮獲108年度「人才發展品質管理系...

棒球教練轉行果農草生栽培紅龍果 勇奪全國評鑑冠軍

嘉義縣52歲果農蔡銘旺受了「這一生，至少當一次傻瓜」書本啟發，不當棒球教練轉行當農夫，9年來在水上鄉南鄉村租地以草生栽培...

農地蓋大違建影響農作生長檢舉未拆 嘉縣議員批包庇

嘉義縣議員林于玲上午質詢說，她接獲許多民雄鄉福興村農民陳情，指村內有人在千坪農地蓋大違建，遮擋日照，影響周邊農作物生長，...

台南青皮椪柑上市 搭上文創風包裝限量火車禮盒

台南市著名青皮椪柑上市，還搭上文創風，將3箱9台斤青皮椪柑設計成火車禮盒，限量1000組，含運費每組1930元，農業局1...

台南啟動校園安全座談 黃偉哲：打造安全上下學的路

長榮大學馬來西亞籍女大生遇害，台南市政府接連啟動擴大校園安全會報、點亮偏鄉計畫，今天由副市長許育典率隊前進2所大學校園安...

影／翁章梁同意食安條例修正？ 翁：後續稽查怎麼做才是重點

嘉義縣長翁章梁今天上午出席大林鎮紫玄保宮贈額典禮，談到昨日尊重議會食安條例修正案提議，翁章梁說，是否牴觸中央，還有待決議...

北回歸線太陽館二館明年啟用 嘉縣議員要求提升國家館

嘉義縣水上鄉北回歸線太陽館第二館太空館，以福爾摩沙一號衛星外型為建築設計元素，歷經9次流標，2年多施工完工，預定明年底營...

全國學子比創意、秀技能 「Ｑ博士」抱走雲創盃最大獎

2020雲創盃智慧生活創新應用競賽今年度有24所技專校院、107組學生組隊參賽，今在雲林科技大學舉辦決賽及頒獎。校方表示...

台南中信金融校外周遭暗黑處 市府：兩周內設置路燈

長榮大學鍾姓女學生校外遇害事件發生後，引起各界對校安重視，台南市副市長許育典今天上午到中信金融管理學院了解校內外安全維護...

熱門新聞

女子速食店點「超長熱狗」被性騷 男店員的下場是這樣

承包商竟把戰地史蹟拆了！ 金門縣府急滅火表嚴懲

浩天宮「大庄媽」萬人進香團 徒步百里今晚抵北港

住屏東產婦遊基隆產女 基市府：出生地就是基隆市

彰化員林市兩路一年開挖50次？市長大驚：太誇張

苗栗要醫學中心如空中樓閣？ 衛生局：2家接觸研議中

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。