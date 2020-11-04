搶手美食！台南官田農會菱角仁排骨因缺工 延後上市

台南地區菱角仁熱賣，官田區農會販售的菱角仁賣到缺貨，連十月就應該要上市的菱角豬腳、菱角排骨，也延遲到11月中旬才要上市。

官田區農會表示，主要是要剝菱角仁缺工，農會四處找人剝菱角仁，一天也只能撥個2百台斤左右，且這些剝菱仁的工人，平均年齡至少70歲，可見農村人口老化、缺工的情況嚴重。

每年菱角產季，官田區農會都主動出擊，透過預訂，販售熟菱角、生菱角、菱角仁，其中菱角仁可用來烹煮菱角豬腳、菱角排骨等熱湯，受到消費者喜愛，雖然每台斤售價180元，但仍相當搶手。

農會表示，菱角仁需要雇工將菱殼剝仁，農會以每台斤27元的價格，委託農民幫忙剝菱仁，工錢已算不錯，但平均下來，每天收到的菱角仁數量，也大多在兩百台斤左右，但民眾預購相當踴躍，幾乎每天收的菱角仁都賣光，也影響到菱角豬腳、菱角排骨的上市。

官田農會真空包裝的菱角豬腳、菱角排骨，都委外製作，但每次製作時，菱角仁需要準備一千兩百台斤，卻因菱角仁搶手缺貨，熟食得製作都延遲，慢慢累積菱角仁，才能應付，也因此目前訂購菱角仁的消費者，農會都排定時程陸續出貨，根本沒辦法一次出貨，滿足消費者。

農會指出，菱角仁的剝殼相當費工，加上工人難找，也因此每日的供貨數量有限，除非能以機器來取代剝菱角仁，才能突破此一困境，否則人工剝仁數量有限，供貨也無法滿足消費者需求。