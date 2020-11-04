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台南啟動校園安全座談 黃偉哲：打造安全上下學的路

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市長黃偉哲。記者鄭維真／攝影
台南市長黃偉哲。記者鄭維真／攝影

長榮大學馬來西亞籍女大生遇害，台南市政府接連啟動擴大校園安全會報、點亮偏鄉計畫，今天由副市長許育典率隊前進2所大學校園安全座談。台南市長黃偉哲表示，會依照37行政區和16個警察分局交疊，由警方、學校盤點治安熱點，打造安全上下學的路，並將校園通報案件的警察窗口與衛生局接獲通報的類似精神疾病特殊性癖好的個案資料，相互連結，掌握潛在性危險發生的可能性。

南市警局指出，昨天召開擴大校園安全會報，檢討校園安全相關事宜，表示近期會在各學校通往市區、商區、住宿的主要道路，以及學區鄰近易發生危險地段，設置巡邏箱，並針對易被忽略安維、容易發生危險的時段，確實執行巡邏勤務。

追蹤警察局接獲校園通報案件的紀錄，將與衛生局接獲通報的類似精神疾病、特殊性癖好者，有犯罪可能性的個案資料，相互連結，統合跨局處功能，快速掌握潛在性危險發生的可能性。黃偉哲表示，不希望這類個案成為治安隱憂的人口。

黃偉哲說，今天副市長已帶隊去中信金融管理學院進行校園安全座談，因大學不歸台南市政府管轄，但身處在台南市，所以市府優先處理，且大學生作息拉長，晚上會晚一點才會到宿舍。至於台南有330多所國中小學，會由區長召集區內學校並邀請分局列席座談。未來會增加巡邏頻率，和地方巡守隊合作，義警也會投入，「對治安改善沒有最好，只有更好」。

衛生局 警察 黃偉哲

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