水情不佳 嘉南灌區秋冬雜作供灌未定
今年水情不佳，嘉南灌區二期稻作供灌即將結束，水利署南區水資源局今天表示，嘉南灌區秋冬雜作是否供灌，尚未敲定。
水利署南區水資源局副局長鄒漢貴今天告訴中央社記者，嘉南灌區二期稻作8日將進行最後一次供灌，9日完成，由烏山頭水庫出水，預估供水量近1000萬公噸。
至於面積逾4萬公頃的嘉南灌區秋冬雜作是否供灌，尚未敲定，鄒漢貴推測，可能是在等待「閃電」颱風本週能否為南部帶來降雨。
農田水利署嘉南管理處人員說，今年嘉南灌區秋冬雜作以玉米為主，計畫用水9000萬公噸。
南水局最新水情資料顯示，以灌溉為主的全台最大水庫曾文水庫，有效蓄水量1億1678萬公噸，蓄水率22.97%；和曾文水庫連通的烏山頭水庫，有效蓄水量6844萬公噸，蓄水率86.9%；供應台南民生及工業用水的南化水庫，有效蓄水量8551萬公噸，蓄水率94.17%。
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