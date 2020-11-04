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影／翁章梁同意食安條例修正？ 翁：後續稽查怎麼做才是重點
嘉義縣長翁章梁今天上午出席大林鎮紫玄保宮贈額典禮，談到昨日尊重議會食安條例修正案提議，翁章梁說，是否牴觸中央，還有待決議，如果議案通過的話，後續的稽查要怎麼做，才是重點。
昨日議員詹琬蓁提案，逾半議員連署，修改食品安全管理自治條例，豬肉不得檢出乙型受體素及罰則；對於是否跟中央條例有所牴觸，翁章梁說，尊重議會，但基本上還是要看中央的決定，若到時候解釋無效，看中央怎麼處理，如果通過的話，後續的稽查要怎麼做，這才是該審視的重點。
翁章梁說，乙型受體素，如果從健康角度來看的話，美牛早就進口了；至於為什麼可以進口，是因為聯合國相關組織，早已針對食安訂定相關標準，從這個角度來看，大家在食安上取得共識，允許含有來萊克多巴胺的美豬進口；但後續立法問題還有待中央政府和立委共同研議。
翁章梁說，今天贈說紫玄保宮「神恩永庇」的匾額，是對於宮廟、神尊保護村里的一種肯定，翁表示庄頭有宮廟非常重要，小孩子小時候就會跟著長輩來廟裡拜拜，明白「什麼是善，什麼是惡」，信仰中心是村民心靈寄託所在，祈願神尊能繼續保佑庄民身體健康平安，做生意賺大錢。
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