影／翁章梁同意食安條例修正？ 翁：後續稽查怎麼做才是重點

嘉義縣長翁章梁今天上午出席大林鎮紫玄保宮贈額典禮，談到昨日尊重議會食安條例修正案提議，翁章梁說，是否牴觸中央，還有待決議，如果議案通過的話，後續的稽查要怎麼做，才是重點。

昨日議員詹琬蓁提案，逾半議員連署，修改食品安全管理自治條例，豬肉不得檢出乙型受體素及罰則；對於是否跟中央條例有所牴觸，翁章梁說，尊重議會，但基本上還是要看中央的決定，若到時候解釋無效，看中央怎麼處理，如果通過的話，後續的稽查要怎麼做，這才是該審視的重點。

翁章梁說，乙型受體素，如果從健康角度來看的話，美牛早就進口了；至於為什麼可以進口，是因為聯合國相關組織，早已針對食安訂定相關標準，從這個角度來看，大家在食安上取得共識，允許含有來萊克多巴胺的美豬進口；但後續立法問題還有待中央政府和立委共同研議。