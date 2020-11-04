時力黨主席高鈺婷請辭 黨員廖郁賢指不負責任

時代力量黨主席高鈺婷昨晚宣布請辭，同黨籍雲林縣議員廖郁賢今天接受媒體訪問時說，高鈺婷這樣是不負責任的行為，把黨員「裝肖維」。

時力前黨主席徐永明捲入收賄案後退黨，時力決策委員8月5日總辭，並於8月28日完成改選；時力8月29日召開決策委員會議，選出新任黨主席高鈺婷，任期到明年2月28日。

上任才2個多月，高鈺婷昨晚在臉書發文指出，她已向時代力量第2屆決策委員辭去黨主席職務。

廖郁賢今天到雲林縣議會出席定期會，她指出，高鈺婷說時代力量已上軌道，她個人沒感覺到，且上任時應允要解決雲林人頭黨員問題，至今沒做，她批評高鈺婷請辭是不負責的行為，把黨員「裝肖維」。

記者追問是否會因此退黨？廖郁賢回答，她服務人不是黨，為了黨好，不是只說好話，要好壞都說，這樣才會進步，不是黨內自嗨，時代力量是沒問題的政黨，是好的政黨，有問題是黨內的人不夠成熟。