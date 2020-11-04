快訊

拉距戰！拜登搶先奪205票 川普關鍵搖擺州領先

全球確診將破5000萬！近65萬人連署籲解禁 美槍枝熱賣兩倍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北回歸線太陽館二館明年啟用 嘉縣議員要求提升國家館

聯合報 / 記者魯永明/嘉義縣即時報導
嘉義縣水上鄉北回歸線太陽館第二館太空館，以福爾摩沙一號衛星外型為建築設計元素，歷經9次流標，2年多施工完工，預定明年底營運。圖／縣府提供
嘉義縣水上鄉北回歸線太陽館第二館太空館，以福爾摩沙一號衛星外型為建築設計元素，歷經9次流標，2年多施工完工，預定明年底營運。圖／縣府提供

嘉義縣水上鄉北回歸線太陽館第二館太空館，以福爾摩沙一號衛星外型為建築設計元素，歷經9次流標，2年多施工完工，預定明年底營運，縣府定位地方館，成立科學教育中心經營，議員王啟澧、林緗亭上午質詢說，為避免二館淪為蚊子館，發揮科教及觀光功能，要求朝國家館爭取規畫。

太陽館二館由文觀局發包，完工移交教育處接管，教育處長陳添丁上午工作報告說，二館定位為太空館，主體工程完工，接下來將進行內部工程裝修，工期約需5個月，縣長翁章梁指派縣府秘書莊春滿，擔任科學教育中心主任，初期編制10人，成員由教師兼任，會增聘約雇人員。

陳添丁說，二館同步著手策展規畫，已接洽國家太空中心協助規畫，另提案文化部爭取「地方文化館提升計畫」經費，依內部工程及策展所需時間推估，預計明年底對外營運。

議員王啟澧說，北回歸線太陽館是世界級景觀，未好好營運，快變成「蚊子館」，如今爭取中央補助加縣府自籌款，興建的太陽館二館完工，要朝國家級館規畫，爭取中央接手經營，避免淪為「蚊子館」。

議員林緗亭也批太陽館營運不佳，要求二館妥為規畫，經營管理不能重蹈太陽館覆轍，她說，太陽館有全國唯一窺陽管，每年夏至日觀測太陽獨特天文現象，還有三龍取火活動，成為夏至日最具特色亮點。

教育處說，太空館與太陽館隔縱貫鐵道，距太陽館約200公尺，縣府撥用國有財產署、礦務局土地3公頃，爭取中央補助1億2千萬元，太陽館前身是84年完工的第六代北回歸線標誌，太陽館94年開館。

嘉義縣水上鄉北回歸線太陽館第二館太空館，以福爾摩沙一號衛星外型為建築設計元素，歷經9次流標，2年多施工完工，預定明年底營運。圖／縣府提供
嘉義縣水上鄉北回歸線太陽館第二館太空館，以福爾摩沙一號衛星外型為建築設計元素，歷經9次流標，2年多施工完工，預定明年底營運。圖／縣府提供

蚊子館 太空 林緗亭

延伸閱讀

影／嘉縣梅山鄉民宅大火 8旬老翁送醫不治

老舊嘉縣肉品市場可望升級 改造成為現代化屠宰拍賣場

嘉縣梅山驚傳火警 九旬老翁受困救出無呼吸心跳

長榮女大生命案引恐慌 嘉縣議員要求改善校園治安死角

相關新聞

女子速食店點「超長熱狗」被性騷 男店員的下場是這樣

台南一名女子在市區成功路上一家速食店用餐，點了「超長熱狗」，結果店員卻回應「女生只點一根熱狗是想做什麼」，讓她感到自己被...

搶手美食！台南官田農會菱角仁排骨因缺工 延後上市

台南地區菱角仁熱賣，官田區農會販售的菱角仁賣到缺貨，連十月就應該要上市的菱角豬腳、菱角排骨，也延遲到11月中旬才要上市。

台南青皮椪柑上市 搭上文創風包裝限量火車禮盒

台南市著名青皮椪柑上市，還搭上文創風，將3箱9台斤青皮椪柑設計成火車禮盒，限量1000組，含運費每組1930元，農業局1...

台南啟動校園安全座談 黃偉哲：打造安全上下學的路

長榮大學馬來西亞籍女大生遇害，台南市政府接連啟動擴大校園安全會報、點亮偏鄉計畫，今天由副市長許育典率隊前進2所大學校園安...

影／翁章梁同意食安條例修正？ 翁：後續稽查怎麼做才是重點

嘉義縣長翁章梁今天上午出席大林鎮紫玄保宮贈額典禮，談到昨日尊重議會食安條例修正案提議，翁章梁說，是否牴觸中央，還有待決議...

北回歸線太陽館二館明年啟用 嘉縣議員要求提升國家館

嘉義縣水上鄉北回歸線太陽館第二館太空館，以福爾摩沙一號衛星外型為建築設計元素，歷經9次流標，2年多施工完工，預定明年底營...

全國學子比創意、秀技能 「Ｑ博士」抱走雲創盃最大獎

2020雲創盃智慧生活創新應用競賽今年度有24所技專校院、107組學生組隊參賽，今在雲林科技大學舉辦決賽及頒獎。校方表示...

台南中信金融校外周遭暗黑處 市府：兩周內設置路燈

長榮大學鍾姓女學生校外遇害事件發生後，引起各界對校安重視，台南市副市長許育典今天上午到中信金融管理學院了解校內外安全維護...

嘉義博茶預約看展抽獎？縣府：真的！廠商連結官網宣傳

2020「高山茶都嘉義」博茶會活動，定21日在嘉義縣中埔鄉農會金蘭分部盛大開幕，主辦單位縣府文化觀光局還未辦宣傳記者會，...

詩人林央敏回故鄉太保魚寮遺址 意外邂逅詩作與音樂會

嘉義縣太保市史前遺址魚寮遺址，縣府指定公告縣定遺址逾10年，當地成排落羽松及清澈湖泊，營造成「嘉義版忘憂森林」，地方文史...

南科考古館推「客廳卡」台南市民可帶2人免費參觀

南科考古館即日起針對台南市民推出「客廳卡」，申辦費用100元，持卡有效年限為1年，可帶2人免費參觀。

南台大震後原地重建 維冠上梁 改名「出雲居」

2016年南台大震造成台南永康維冠金龍大樓倒塌，115人死亡，原地重建大樓昨天舉行上梁典禮，副總統賴清德出席，期待「樓塌...

熱門新聞

南紡購物中心2館耶誕營運 快來看有哪些品牌進駐

女子速食店點「超長熱狗」被性騷 男店員的下場是這樣

承包商竟把戰地史蹟拆了！ 金門縣府急滅火表嚴懲

金門有「大蛇王」出沒？ 網友曝巨蛇照民眾心驚驚

浩天宮「大庄媽」萬人進香團 徒步百里今晚抵北港

住屏東產婦遊基隆產女 基市府：出生地就是基隆市

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。