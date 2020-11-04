北回歸線太陽館二館明年啟用 嘉縣議員要求提升國家館

嘉義縣水上鄉北回歸線太陽館第二館太空館，以福爾摩沙一號衛星外型為建築設計元素，歷經9次流標，2年多施工完工，預定明年底營運，縣府定位地方館，成立科學教育中心經營，議員王啟澧、林緗亭上午質詢說，為避免二館淪為蚊子館，發揮科教及觀光功能，要求朝國家館爭取規畫。

太陽館二館由文觀局發包，完工移交教育處接管，教育處長陳添丁上午工作報告說，二館定位為太空館，主體工程完工，接下來將進行內部工程裝修，工期約需5個月，縣長翁章梁指派縣府秘書莊春滿，擔任科學教育中心主任，初期編制10人，成員由教師兼任，會增聘約雇人員。

陳添丁說，二館同步著手策展規畫，已接洽國家太空中心協助規畫，另提案文化部爭取「地方文化館提升計畫」經費，依內部工程及策展所需時間推估，預計明年底對外營運。

議員王啟澧說，北回歸線太陽館是世界級景觀，未好好營運，快變成「蚊子館」，如今爭取中央補助加縣府自籌款，興建的太陽館二館完工，要朝國家級館規畫，爭取中央接手經營，避免淪為「蚊子館」。

議員林緗亭也批太陽館營運不佳，要求二館妥為規畫，經營管理不能重蹈太陽館覆轍，她說，太陽館有全國唯一窺陽管，每年夏至日觀測太陽獨特天文現象，還有三龍取火活動，成為夏至日最具特色亮點。