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全國學子比創意、秀技能 「Ｑ博士」抱走雲創盃最大獎

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
2020雲創盃智慧生活創新應用競賽最終有11組團隊獲獎，及9組績優團隊入選決賽獲表揚。圖／雲林科技大學提供
2020雲創盃智慧生活創新應用競賽最終有11組團隊獲獎，及9組績優團隊入選決賽獲表揚。圖／雲林科技大學提供

2020雲創盃智慧生活創新應用競賽今年度有24所技專校院、107組學生組隊參賽，今在雲林科技大學舉辦決賽及頒獎。校方表示，今年競賽分為初賽及決賽，最終有11組團隊獲獎，及9組績優團隊入選決賽獲表揚。

雲科大研發長翁萬德說，今年賽事以智慧生活為主題，參賽作品皆具高度創意性及商品化價值，主辦單位邀請6位產業專家及學研教授擔任評審，依設計、技術、創意、商品化等面向評分。

翁萬德表示，今年獲獎團隊為Q博士，以醫療輔具獲得評審青睞。該團隊由中臺科技大學，指導老師林政勳率領林佳臻、鍾家妍、方沛仁、許紘鳴、呂昀蓁、王琪欣等成員，發現舊型輔具因無固定造影板支架使法定，容易滑落，而致造影板損壞，因此研發此款輔具，可運用在急診X光攝影，提供創新、迅速精確檢查。

另外「雲科新希望」獲最佳技術獎，「KUST酷思特」獲最佳設計獎，「機不可失」獲最佳商品化獎，「櫻花兔子抹茶喵」獲最佳創意獎，「食光蔥蔥」獲最佳人氣獎獲，五組團隊皆獲1萬元禮券

佳作團隊五組分別為「EOM」、「想了好久決定取這個」、「caregiver helper」、「Triple」、「Robot ABC」各獲5千元禮券，另為鼓勵參賽學生，有9組入選決賽團隊，各獲3千元禮券。

雲科大副校長蘇純繒表示， 今年賽制調整參賽對象，由校內學生擴大至全國技專校院學生，讓學子的創意與實作能力有展現舞台，透過競賽能激發學子創新思維，以腦力、技術、團隊合作、創造力組合，將想法轉化為實際作品，也可增進學生相互交流學習。

中臺科技大學Q博士團隊研發新款急診X光攝影醫療輔具，獲得2020雲創盃智慧生活創新應用競賽最大獎。圖／雲林科技大學提供
中臺科技大學Q博士團隊研發新款急診X光攝影醫療輔具，獲得2020雲創盃智慧生活創新應用競賽最大獎。圖／雲林科技大學提供

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