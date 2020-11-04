台南中信金融校外周遭暗黑處 市府：兩周內設置路燈

長榮大學鍾姓女學生校外遇害事件發生後，引起各界對校安重視，台南市副市長許育典今天上午到中信金融管理學院了解校內外安全維護，校方反映多處地點夜間昏暗需設置路燈，當場允諾兩周內完成路燈設置。

許育典表示，昨天市府召集各局處開會，有達成4點決議，近日內發函各校調查有危險之虞的主要出入道路、暗黑偏僻小路，經統計後由警方設置巡邏箱，增加見警率；宣導市民為保護學生安全的一份子，若發現可疑人事物，立即反映，警方第一時間查辦。

另由衛生局檢視有特殊僻好的人，並和警方建立連結，主動關懷、聯繫，減少危害行為發生。要求教育局在中小學加強宣導，針對有不當肢體接觸、性騷擾行為的人及時通報。

許育典說，也要求環保局、工務局、區公所加強校園周遭環境有雜草重生、易躲匿處的清除工作，若學校有反映路燈不亮，應在兩天內修繕完成。

許育典今天到中信金融管理學院了解校安維護情形，校長施光訓除帶許育典巡視校園周遭環境，也建議在大門口前路口設置闖紅燈照相機，以及建議在學校對面台交大道處的蓄洪池、橋下涵洞、校旁大圳和育英街公塭里公車站設置路燈，工務局當場表示會在兩周內設置路燈。許英典表示，若教育部、內政部有補助經費針對校安設置監視等設施，優先把中信金融管理學院的設置闖紅燈照相列入優先對象。