嘉義博茶預約看展抽獎？縣府：真的！廠商連結官網宣傳
2020「高山茶都嘉義」博茶會活動，定21日在嘉義縣中埔鄉農會金蘭分部盛大開幕，主辦單位縣府文化觀光局還未辦宣傳記者會，就有廠商在臉書宣傳活動內容，還有預約抽獎，引起外界質疑「係真的嗎？」，文觀局說，是真的，是廠商連結活動官網內容臉書宣傳。
文觀局說，博茶一連10天以「茶. 藝術」為核心，延展茶的多元樣貌，落實茶文化的生活美學；為邀請全國遊客前來共襄盛舉，祭出多項好禮，即日起在官網預約看展，有機會抽3C大獎，將Mac筆電、IPad平板、Dyson吸塵器、IPhone手機、任天堂Switch、Airpods藍芽耳機等，眾多3C好禮帶回家！
民眾可到上聯國際展覽嘉義博茶會網頁https://reurl.cc/bRxrW6，登錄會員點選報名，預約成功後將收到Email通知信，只要在21日至30日上午10點至下午6點，在中埔鄉農會金蘭分部：中埔鄉阿里山公路172號，大會服務台出示預約本人身分證正本，經工作人員驗證資格，即可獲得摸彩券1張。
民眾將摸彩券填寫完成後，投入大會服務台旁的摸彩箱，完成摸彩手續，大會將在30日下午4點30分，在舞台區抽出獎項得主，隔天晚間8點公布官網。
為彰顯阿里山茶獨特，「高山茶都．嘉義」為活動核心主軸，融入藝術元素，以「Tea&Art」為主題，展現嘉縣高山茶都特有風貌。除茶文化展區外，另有茶產業系列展覽與體驗；現場還有展售在地農產特色與優質茶葉的田野市集以及中埔鄉農會特別規劃的限量農產「御藏市集」，是嘉縣各地農特產大集合。
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