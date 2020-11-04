嘉義博茶預約看展抽獎？縣府：真的！廠商連結官網宣傳

2020「高山茶都嘉義」博茶會活動，定21日在嘉義縣中埔鄉農會金蘭分部盛大開幕，主辦單位縣府文化觀光局還未辦宣傳記者會，就有廠商在臉書宣傳活動內容，還有預約抽獎，引起外界質疑「係真的嗎？」，文觀局說，是真的，是廠商連結活動官網內容臉書宣傳。

文觀局說，博茶一連10天以「茶. 藝術」為核心，延展茶的多元樣貌，落實茶文化的生活美學；為邀請全國遊客前來共襄盛舉，祭出多項好禮，即日起在官網預約看展，有機會抽3C大獎，將Mac筆電、IPad平板、Dyson吸塵器、IPhone手機、任天堂Switch、Airpods藍芽耳機等，眾多3C好禮帶回家！

民眾可到上聯國際展覽嘉義博茶會網頁https://reurl.cc/bRxrW6，登錄會員點選報名，預約成功後將收到Email通知信，只要在21日至30日上午10點至下午6點，在中埔鄉農會金蘭分部：中埔鄉阿里山公路172號，大會服務台出示預約本人身分證正本，經工作人員驗證資格，即可獲得摸彩券1張。

民眾將摸彩券填寫完成後，投入大會服務台旁的摸彩箱，完成摸彩手續，大會將在30日下午4點30分，在舞台區抽出獎項得主，隔天晚間8點公布官網。