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詩人林央敏回故鄉太保魚寮遺址 意外邂逅詩作與音樂會

聯合報 / 記者魯永明/嘉義縣即時報導
太保市出身名詩人林央敏，日前返鄉到魚寮遺址，意外邂逅自己的詩:「魚寮的落羽松」。記者魯永明／翻攝
太保市出身名詩人林央敏，日前返鄉到魚寮遺址，意外邂逅自己的詩:「魚寮的落羽松」。記者魯永明／翻攝

嘉義縣太保市史前遺址魚寮遺址，縣府指定公告縣定遺址逾10年，當地成排落羽松及清澈湖泊，營造成「嘉義版忘憂森林」，地方文史團體促成台灣交響樂團周末在遺址，舉辦露天音樂會；太保出身名詩人林央敏，日前返鄉到魚寮遺址，「意外邂逅自己的詩。」

林央敏臉書說，臉綠了，詩人意外邂逅自己的詩與一場音樂會；最近一周，為了幾個文學活動，幾次出入嘉義高鐵站，都必須走那條故鄉太保的高鐵大道，最後一個活動是10月31日下午在嘉義市文化局公開揭發「我與台語文學的三世情緣」。

看時間，離演講時間還早，便以悠哉漫遊的心情前往市區，行經高鐵大道與魚寮遺址的叉路口是，突然看到一個大約3米寬＊2米多高的大看板豎立在路旁，這是以前不曾有的，原想可能是什麼廣告吧？

由於看板臉色長得很美麗，一時好奇就趨前且停車暫借看... 「啊！一看，臉綠了，我的一首不曾投稿、也未收到個人詩集的台語小詩竟從看板的綠臉中，浮現並定格在半空中，敢情這是她飄浮在這片4000年的魚寮遺址的漫長時光中首次見到『自己』的『生父』，哈！自己的孩子即使長得醜，也會覺得美麗！我是這麼感覺。

因我對這個遺址的了解尚粗淺，所以前年秋天，只能寫出這首『魚寮幻想即興曲』之一的『魚寮落羽松』當序曲，被印在一本月曆上，現在由她起動一場非常有意義的露天音樂會，周末我決定再臨現場聆聽那亙古通今的幻想。」

林央敏的詩作：「魚寮的落羽松」：

大自然豐富的色水

順八掌溪流來魚寮小庄頭

為一簇落羽松畫妝四季

春天抹青莩新芽

熱天染綠結玉翠

秋天畫黃寫浪漫

冬天想欲漆白 煞無落雪

只有趁寒流洶洶罩落地

共水源頭的阿里山借一批

夢想的新娘紗

活水做鏡照美麗

嘉義縣太保市史前遺址魚寮遺址，縣府指定公告縣定遺址，地方文史團體促成台灣交響樂團周末在遺址，舉辦露天音樂會。記者魯永明／翻攝
嘉義縣太保市史前遺址魚寮遺址，縣府指定公告縣定遺址，地方文史團體促成台灣交響樂團周末在遺址，舉辦露天音樂會。記者魯永明／翻攝
太保市出身名詩人林央敏，日前返鄉到魚寮遺址，意外邂逅自己的詩:「魚寮的落羽松」。圖／取自林央敏臉書
太保市出身名詩人林央敏，日前返鄉到魚寮遺址，意外邂逅自己的詩:「魚寮的落羽松」。圖／取自林央敏臉書

遺址 落羽松 嘉義

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