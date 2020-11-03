百位志工姐妹歌舞倡公益 高鐵台南站今天很熱鬧

台南縣國際蘭馨交流協會會員及志工百餘人，今天在高鐵台南站快閃演出，宣傳「反家暴」、「反性侵」、「善用113保護專線」，志工從人群中緩緩聚集，接著演奏樂器表演歌舞，吸引旅客目光，達到宣傳目的。

這場表演由薩克斯風、小提琴演奏「可愛的玫瑰花」、「愛江山更愛美人」經典老歌揭開序幕，接著蘭馨交流協會姐妹們以歌舞帶動跳方式邀請圍觀旅客一起同樂，隨後合唱「愛的真諦」，溫暖人心的歌聲在車站內傳開。

志工手持標語大呼口號「杜絕家暴，用愛懷抱」，鼓勵家暴受害人勇敢站出來維護自己的權益，並且宣導善用「113保護專線」，呼籲社會各界重視家暴問題。最後全體合唱「感恩的心」，為活動畫下圓滿句點。

菁英會創會會長邱素蘭表示，近年來家庭暴力、性侵等事件頻傳，許多民眾遇到此事時往往不知所措，今年特別選在人來人往的高鐵台南站舉辦此快閃活動，把這項有意義的訊息讓大家知道。

總會總監曾澎英表示，藉著表演讓全民對容易成為受暴對象的老人、婦女及兒童多一點關懷，終止家暴及職場性騷擾。也非常感謝台灣高鐵提供表演場地，讓大家盡情展現自我，完成非常成功的宣傳。

高鐵台南站站長顏宏穎說，這次快閃演出為台南站注入一股活力，讓車站增添藝術氛圍，得到旅客熱情掌聲，饒富公益意涵，非常有意義。