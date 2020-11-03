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浩天宮「大庄媽」萬人進香團 徒步百里今晚抵北港

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
台中浩天宮萬人徒步進香團今晚抵達北港朝天宮，在萬人夾道歡呼下進廟，場面熱滾滾。記者蔡維斌／攝影
台中浩天宮萬人徒步進香團今晚抵達北港朝天宮，在萬人夾道歡呼下進廟，場面熱滾滾。記者蔡維斌／攝影

中部沿海3大媽祖廟之一的台中市梧棲浩天宮「大庄媽」，每年農曆3月號召萬人徒步抵雲林縣北港朝天宮進香，今年受疫情影響延至本月1日才啟程，神轎隊伍浩浩蕩蕩往南推進，昨天下午跨過濁水溪進入雲林縣境，今天抵達目的北港地朝天宮，受到萬民熱烈迎駕，「大庄媽」駐駕朝天宮明天7時起駕回鑾。

台中梧棲浩天宮已300年歷史，是中部沿海3大媽祖廟之一，每年「大庄媽」萬人徒步250公里進香，歷史悠久，與大甲鎮瀾宮、白沙屯拱天宮，並稱國內3大進香活動，昨天「大庄媽」進入雲林縣境，雲林縣長張麗善與西螺福興宮董事長楊文鐘親抵西螺大橋迎駕，昨晚駐駕西螺吳厝朝興宮。

今天上午「大庄媽」起駕一路往北港推進，沿路各庄頭民眾都設香案膜拜，北港朝天宮董事長蔡咏鍀也親自到土庫接駕，並一路跟隨隊伍步行扛轎進入北港，展現北港人熱情。

浩天宮「大庄媽」今天下午4時抵達目的地北港朝天宮，廟方董事會率大批陣頭在廟前大街迎駕，鞭炮聲震天價響，由於神轎隊多達二十多座神轎，逐一進廟，整個入廟過程就長達兩個多小時，最後在萬眾夾道歡呼下高喊進喔 ！直到晚間「大庄媽」才入廟安座，場面熱滾滾。

晚間大批信徒前往朝拜，隊伍預定明天上午7時完成刈火儀式後起駕回鑾，明晚回程首站駐駕西螺福興宮，預本月7日返抵浩天宮，完成7天6夜的進香行程。

朝天宮董事長蔡咏鍀表示，浩天宮歷徒步進香歷史悠久，也是國內重要的宗教盛事，去年向「大庄媽」擲茭請示進香日程，一直未獲允杯，所以才延至本月才出發，北港以最大熱忱歡迎，期待共同為國人祈安，全球早日遠離疫情。

台中浩天宮萬人徒步進香團今晚抵達北港朝天宮，在萬人夾道歡呼下進廟，場面熱滾滾。記者蔡維斌／攝影
台中浩天宮萬人徒步進香團今晚抵達北港朝天宮，在萬人夾道歡呼下進廟，場面熱滾滾。記者蔡維斌／攝影
台中浩天宮「大庄媽」進香團在進入北港鎮境前，北港朝天宮董事長蔡咏鍀親往徒步扛轎數公里迎駕到北港。記者蔡維斌／翻攝
台中浩天宮「大庄媽」進香團在進入北港鎮境前，北港朝天宮董事長蔡咏鍀親往徒步扛轎數公里迎駕到北港。記者蔡維斌／翻攝

北港朝天宮 神轎 疫情

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