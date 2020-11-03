人間國寶洪平順的筆畫之間 為西螺福興宮留傳神彩繪

雲林西螺福興宮今年開始進行廟宇整建修護工程，首先進行後殿觀音殿及左右迴廊修護施作，2018年獲文化部指定重要傳統工藝傳統建築彩繪保存者洪平順，7月起進駐福興宮，擔任整建修護裝飾藝術統籌及彩繪修護工程主持人，為該廟刻畫彩繪藝術之美。

今年75歲的洪平順，早期師從電影看板畫師謝聰興，謝過世後繼續領導彩繪團隊，累積深厚的大型彩繪經驗，後又接觸現代廣告及布袋戲布景彩繪，自1965年接下蕃薯厝順天宫委託開始，洪平順踏上廟宇彩繪職業生涯，曾承接大甲鎮瀾宮彩繪工程。

今年受邀到福興宮彩繪，洪平順跳脫作畫框架，聚精會神仰躺著描繪人像神韻。洪平順說，福興宮後殿建築屬於現代挑高，天花板上可利用樑枋交錯形成的框架，採用單色系布局，襯托框架中主要的淡彩作品，視覺較不壓迫且有舒適感。

由於觀音殿欲傳達的是寧靜與慈悲氛圍，壁面彩繪主題得考究與觀音佛祖相關的信仰典故，廟方說，洪平順的彩繪工法獨特，畫功了得，彩繪像更栩栩如生，將畫、妝、油等傳統技藝展現淋漓盡致，透過他的一筆一畫，為廟內呈現不同的傳統彩繪，完工後勢必能帶給信眾傳統創新的雙重感受。