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醫師改行養豬推動循環經濟 雲林廢水轉化資源全國最優

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
台西鄉醫師丁英仙（左四）斥資1.8億投資「厭氧發酵設備及沼氣發電設施」，今天邀請畜牧業者與農民參觀。記者蔡維斌／攝影
台西鄉醫師丁英仙（左四）斥資1.8億投資「厭氧發酵設備及沼氣發電設施」，今天邀請畜牧業者與農民參觀。記者蔡維斌／攝影

全國畜牧糞尿資源化突破1500場，雲林縣申請畜牧場就超過300場，環保署今天選擇在全國最多的雲林縣舉行成果發表會，台西鄉醫師丁英仙更斥資1.8億投資「厭氧發酵設備及沼氣發電設施」，今天邀請畜牧業者與農民參觀，並鼓勵大家加入畜牧糞尿資源化，創造永續綠能循環經濟。

在台西鄉行醫數十年的醫師丁英仙，有感於循環經濟對環境保護的重要性，多年前投入養豬產業，並積極推展養豬廢水再利用。

丁醫師認為台灣有超過30萬公頃土地，因土壤酸化被迫休耕，而酸化主因是過度施用化肥和農藥，讓土壤資源逐年被掠奪，他投入畜牧業後，首重豬糞尿妥善處理，他認為豬糞尿取之於土地，就應回歸於土地，所以才願投下重資興建「厭氧發酵設備及沼氣發電設施」，期待創造資源永續循環，讓土地得以喘息恢復生機。

丁英仙所設的畜牧糞尿厭氧發酵設備，是結合鄰近4個畜牧場共計7979頭豬的糞尿液，每天可把129.4CMD廢水處理轉換為資源，作為肥料回灌給植物，每年可減少4.7萬噸廢水與1.9噸溫室氣體的排放，既可維護環境不受汙染，也可創造能源，一舉兩得。

雲林縣副縣長謝淑亞也表示，畜牧糞尿資源化不是口號，雲林到今年底前將有328家以上畜牧場，完成資源化利用的申請，每年可減少161.5萬公噸廢水排入河川，施灌面積達1166.5公頃，相當可減少55977包化肥的使用，並削減生化需氧量(BOD)10396.1 公噸、懸浮固體(SS)13547.2公噸，減少環境污染，創造環境、農民與畜牧業三贏。

環保署副處長蔡鴻德表示，目前全國已有超過1500場申請畜牧糞尿資源化，每年施灌量達667萬公噸，取代56萬包化學肥料，削減327萬人的汙染，且目前全國推動13場沼氣發電，雲林就有7場，每日處理約1190.48 CMD廢水，每日發電達12412.8度，如以每戶平均用電量303度換算，可供40戶用電，頗具經濟效益，值得大家看齊。

今天由副縣長謝淑亞、環保署副署長蔡鴻德及全民畜牧場代表丁英仙，擊破1500場冰雕，象徵為循環經濟新里程碑破冰，並進行「畜牧糞尿收集處理回收氨氮示範計畫｣簽約儀式，同時表揚10場優良畜牧場，歡迎更多畜牧業能加入能源轉化行列。

全國已有超過1500場申請響應畜牧糞尿資源化政策，環保署選在參加最多的雲林舉行成果發表會。記者蔡維斌／攝影
全國已有超過1500場申請響應畜牧糞尿資源化政策，環保署選在參加最多的雲林舉行成果發表會。記者蔡維斌／攝影
台西鄉醫師丁英仙（左四）斥資1.8億投資「厭氧發酵設備及沼氣發電設施」，今天邀請畜牧業者與農民參觀，並說明沼氣發電的好處，記者蔡維斌／攝影
台西鄉醫師丁英仙（左四）斥資1.8億投資「厭氧發酵設備及沼氣發電設施」，今天邀請畜牧業者與農民參觀，並說明沼氣發電的好處，記者蔡維斌／攝影
畜變屎糞水轉化成肥料種出優質農作物，與會來賓品嘗香甜的農作。記者蔡維斌／攝影
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台西鄉醫師丁英仙斥資1.8億投資「厭氧發酵設備及沼氣發電設施」，積極推動廢水循環濟。記者蔡維斌／攝影
台西鄉醫師丁英仙斥資1.8億投資「厭氧發酵設備及沼氣發電設施」，積極推動廢水循環濟。記者蔡維斌／攝影

牧場 環保署

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