「嘩」一聲馬路塌陷積水 南警和市民合作維護交通

台南市安南區安中路4段210巷口，今天中午因自來水管破裂導致路面積水，道路塌陷，員警接獲里長報案後，馬上趕赴現場，以警車及封鎖線實施管制，僅留單一線道通車，警戒用路人避開塌陷積水路段，提醒路過民眾注意安全。

今天中午12點34分，安中路4段210巷口因自來水管破裂，路面積水且道路塌陷，淵中里里長吳孟忠發現道路積水與塌陷問題後，立即連繫市警三分局到場管制交通及維護安全，通報安南區區公所防災群組派員處置，南警三分局同時連繫「1999專線」轉請市政府工務局及自來水公司派員搶修，儘速排除。

市警三分局再通報南警交通警察大隊「交通快暢群組」，將道路積水塌陷訊息，轉知警察廣播電台及地方電臺，提醒用路人避開該路段及注意行車安全。