聽新聞
test
0:00 / 0:00
「嘩」一聲馬路塌陷積水 南警和市民合作維護交通
台南市安南區安中路4段210巷口，今天中午因自來水管破裂導致路面積水，道路塌陷，員警接獲里長報案後，馬上趕赴現場，以警車及封鎖線實施管制，僅留單一線道通車，警戒用路人避開塌陷積水路段，提醒路過民眾注意安全。
今天中午12點34分，安中路4段210巷口因自來水管破裂，路面積水且道路塌陷，淵中里里長吳孟忠發現道路積水與塌陷問題後，立即連繫市警三分局到場管制交通及維護安全，通報安南區區公所防災群組派員處置，南警三分局同時連繫「1999專線」轉請市政府工務局及自來水公司派員搶修，儘速排除。
市警三分局再通報南警交通警察大隊「交通快暢群組」，將道路積水塌陷訊息，轉知警察廣播電台及地方電臺，提醒用路人避開該路段及注意行車安全。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言