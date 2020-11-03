台南109學年再增4處非營利幼兒園提供家長新選擇

台南市109學年度將在佳里、麻豆、安南與新營區，增加4家非營利幼兒園，提供500個公共化名額，收費大致比照公幼，同時並都提供2歲專班，有需求的家長可以多關注。

台南市府教育局局長鄭新輝表示，教育局持續提升教保公共化比率，爭取到中央前瞻計畫經費2億6000萬元，興建4家非營利幼兒園，109學年提供19班，加上增設公幼14班，合計已有875個名額，並規劃至113年將累積增設公幼91班、非營利園43班，合計134班3604名，預估公共化比率將提升至33.3％，加上準公共園及平價幼兒園則將再提升至56.8％。

教育局表示，本次設立之佳里區伯利恆非營利幼兒園、麻豆區西拉雅非營利幼兒園、安南區崑山土城非營利幼兒園及新營區南新非營利幼兒園，皆位於公共化比率相對較低行政區，並由政府遴選之優質法人擔當營運，結合在地元素打造特色園舍。

例如伯利恆佳里非營利園營運法人已有辦理慈母非營利園經驗，且長年考核績優，整座建築物如大船般的造型，賦予幼兒園身為學習歷程啟航的重大意涵；崑山土城非營利園由崑山科大幼兒保育系具備教保專業知能的教授群督導經營，該校本身亦附設幼兒園，擁有15年以上之辦理經驗，該園融合自然與人文構築，發想於鹿耳門聖母廟，園舍建築配置弧形設計，猶如聖母廟中的「博杯」守護著孩子。

教育局表示，非營利幼兒園在園所的軟硬體皆有嚴格把關，無論在財務、課程、人員聘用皆設有相關規定及定期考核，不僅收費平價，每月家長負擔不超過3500元，亦無寒暑假，並提供延托服務。