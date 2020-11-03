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老舊嘉縣肉品市場可望升級 改造成為現代化屠宰拍賣場
因應美國萊豬明年進口，農委會提出百億養豬產業基金，嘉義縣長翁章梁上午在議會針對萊豬進口因應措施專案報告，透露配合農委會設置現代化屠宰場，縣府規畫爭取在朴子市嘉義縣肉品市場，設置符合HACCP屠宰場以利外銷， 計畫經費20億元。
曾任農委會副主委的翁章梁說，此案還在籌設作業，農委會還未對外宣布。但嘉義縣肉品市場主任侯明在證實，中央畜產會已經派人到市場開過2次會，目前正進行籌備作業，建造完成預估需3至5年時間。
侯明在說，肉品市場興建至今47年，建物設備老舊，肉品市場由朴子農會獨資經營，辦理毛豬交易及屠宰業務，縣長翁章梁、立委陳明文藉中央編百億養豬基金機會，積極爭取，農委會透過中央畜產會籌設，升級改造為現代化屠宰場。
台灣毛豬口蹄疫拔針，國產豬肉計畫出口，畜產會目標2年完成發包作業，相關細節仍在討論，計畫將肉品市場升級改造成為現代化屠宰場，導入HACCP驗證制度及現代科技屠宰設備，設立屠宰分切冷凍廠，建置肉品冷鏈系統，建立調節量能與外銷示範點，補助屠體運輸車輛和肉攤溫控升級。
侯明在說，嘉縣是養豬產地，肉品市場升級改造現代化屠宰拍賣場，不僅能夠大幅提升肉品產銷現代化能量，還能帶動肉品相關產業鏈的收益，增加就業機會，帶動繁榮地方發展。
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