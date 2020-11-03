快訊

喀布爾大學大屠殺：IS瞄準教育現場的連環恐攻

七旬婦接種流感疫苗後睡夢中過世 疾管署回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

老舊嘉縣肉品市場可望升級 改造成為現代化屠宰拍賣場

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
近半世紀的老舊嘉義縣肉品市場，可望升級改造成為現代化屠宰拍賣場。記者魯永明／攝影
近半世紀的老舊嘉義縣肉品市場，可望升級改造成為現代化屠宰拍賣場。記者魯永明／攝影

因應美國萊豬明年進口，農委會提出百億養豬產業基金，嘉義縣長翁章梁上午在議會針對萊豬進口因應措施專案報告，透露配合農委會設置現代化屠宰場，縣府規畫爭取在朴子市嘉義縣肉品市場，設置符合HACCP屠宰場以利外銷， 計畫經費20億元。

曾任農委會副主委的翁章梁說，此案還在籌設作業，農委會還未對外宣布。但嘉義縣肉品市場主任侯明在證實，中央畜產會已經派人到市場開過2次會，目前正進行籌備作業，建造完成預估需3至5年時間。

侯明在說，肉品市場興建至今47年，建物設備老舊，肉品市場由朴子農會獨資經營，辦理毛豬交易及屠宰業務，縣長翁章梁、立委陳明文藉中央編百億養豬基金機會，積極爭取，農委會透過中央畜產會籌設，升級改造為現代化屠宰場。

台灣毛豬口蹄疫拔針，國產豬肉計畫出口，畜產會目標2年完成發包作業，相關細節仍在討論，計畫將肉品市場升級改造成為現代化屠宰場，導入HACCP驗證制度及現代科技屠宰設備，設立屠宰分切冷凍廠，建置肉品冷鏈系統，建立調節量能與外銷示範點，補助屠體運輸車輛和肉攤溫控升級。

侯明在說，嘉縣是養豬產地，肉品市場升級改造現代化屠宰拍賣場，不僅能夠大幅提升肉品產銷現代化能量，還能帶動肉品相關產業鏈的收益，增加就業機會，帶動繁榮地方發展。

近半世紀的老舊嘉義縣肉品市場，可望升級改造成為現代化屠宰拍賣場，圖為等待拍賣的毛豬。記者魯永明／攝影
近半世紀的老舊嘉義縣肉品市場，可望升級改造成為現代化屠宰拍賣場，圖為等待拍賣的毛豬。記者魯永明／攝影

肉品 農委會 翁章梁

延伸閱讀

「讓子弟返鄉工作照顧父母」 翁章梁列最重要施政目標

長榮女大生命案引恐慌 嘉縣議員要求改善校園治安死角

翁章梁萊豬立場鬆動 同意食安條例修正案提議會審議

台北旅展嘉義縣攤位 翁章梁黃子佼聯手逗趣行銷吸睛

相關新聞

嘉義市提免徵娛樂稅方案 藝文界樂觀其成

嘉義市府財稅局擬定「嘉義市娛樂稅徵收率自治條例」草案，條文中為鼓勵文化藝文產業，從自治條例施行開始後5年，如歌唱、魔術、...

老舊嘉縣肉品市場可望升級 改造成為現代化屠宰拍賣場

因應美國萊豬明年進口，農委會提出百億養豬產業基金，嘉義縣長翁章梁上午在議會針對萊豬進口因應措施專案報告，透露配合農委會設...

嘉義市訂免收娛樂稅5年草案 議會今一讀通過

嘉義市府財稅局擬定「嘉義市娛樂稅徵收率自治條例」草案，條文中為鼓勵文化藝文產業，從自治條例施行開始後5年，如歌唱、魔術、...

「讓子弟返鄉工作照顧父母」 翁章梁列最重要施政目標

嘉義縣長翁章梁下月上任屆滿2周年，上午在議會施政報告，述說邁向轉型農工大縣成果及願景，面對老化、少子化、青年流失衝擊，翁...

長榮女大生命案引恐慌 嘉縣議員要求改善校園治安死角

台南市長榮大學馬來西亞鍾姓女大生遭凶嫌梁育誌性侵勒斃，校園治安問題引起國人關切，大學生紛紛在社群媒體Dcard討論校園安...

影／聽損兒在家也能學習 中正大學團隊跨國翻譯故事書

中正大學手語語言學台灣研究中心受邀參與跨國計畫，與全球十餘個國家團隊聯手將5本新冠肺炎題材的國外兒童故事書翻譯成各國手語...

台南震災倒塌維冠大樓重建今上梁 賴清德祝福重新再起

台南市2016年震災永康維冠金龍大樓倒塌，115人死亡，原地重建大樓今天舉行「上梁典禮」，副總統賴清德出席，期待「樓塌樓...

學生嗆路燈搞錯重點 黃偉哲：市府會盡速查察恢復光明

馬來西亞籍女大生在台遇害，台南市長黃偉哲昨晚8時多到案發地台鐵高架橋勘查，重申「台電說2盞燈不亮是對的」，結果長榮大學學...

翁章梁萊豬立場鬆動 同意食安條例修正案提議會審議

萊克多巴胺美豬明年進口，嘉義縣議會議決通過議員詹琬蓁提案，逾半議員連署，修改食品安全管理自治條例，豬肉不得檢出乙型受體素...

台灣交響樂團周末音樂會 史前遺址嘉義魚寮登場

嘉義最重要史前遺址、太保市魚寮遺址，民國98年縣府指定公告縣定遺址，至今逾10年，當地配合水環境栽植成排落羽松，加上清澈...

布袋新塭滯洪池布滿光電板 賞鳥季候鳥果遽減鳥友憂心

嘉義縣政府發包的布袋鎮新塭南北側滯洪池水域型太陽能發電系統，去年冬季廠商施工，水面布滿光電板，未避開冬候鳥抵台保育敏感期...

空拍踏浪之舞夢幻美景 影像工作者保存壽島文史

在嘉義縣沿海東石鄉白水湖及壽島取景拍攝的電影「消失的情人節」，入圍57屆金馬獎11項大獎，成為獲獎大熱門，吸引遊客拍照打...

熱門新聞

保護學生無死角！ 這所大學路旁電桿也增掛巡邏箱

宜蘭大湖風景區荒廢多年 縣府整建「還湖於民」

淡海輕軌藍海線第一期來了 最快11月通車首月免費

蘭嶼發電廠驚傳油料見底？台電證實：發電最多撐10天

基北快捷公車夯3線每月載客28萬人次 第4線明年初成行

全台最大淡水紫藤花園驚傳歇業 老闆：我也很無奈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。