嘉義市訂免收娛樂稅5年草案 議會今一讀通過

嘉義市府財稅局擬定「嘉義市娛樂稅徵收率自治條例」草案，條文中為鼓勵文化藝文產業，從自治條例施行開始後5年，如歌唱、魔術、戲劇等展演在市府文化局所屬場地表演者，在條例施行後，免課徵娛樂稅5年，財稅局今天在議會提出草案條例，已一讀通過，力拚本會期通過草案。

市府財稅局長林瑞彥指出，過去有訂定收取娛樂稅的辦法，本次自治條例所明定娛樂稅徵收率與過去辦法相同，但受疫情影響，許多藝文團體受影響，市長黃敏惠鼓勵促進藝文產業，訂定自治條例施行日後5年免課稅、減半課徵等辦法。

條文中，在文化局所屬場地演出者，在自治條例施行後5年免課稅對象為職業性歌唱、舞蹈、馬戲團、魔術、技藝表演、戲劇、音樂演奏、非職業性歌唱、說書等，原本課稅都在5%和1%不等，5年後徵收率也減半課徵。

其他沒有減免課徵的則有電影外國語言片課徵1%、本國語言片0.5%、各類競技比賽2%、舞廳或舞場5%、高爾夫球場5%等，與嘉市原有課徵辦法相同。

至於會不會讓稅收短少？林瑞彥說，減免課稅後，有可能吸引到許多外地大型展演來嘉義市演出，可預期帶動消費者來嘉義市，反而對整體經濟有效提升，達成「全齡共享、世代移居」願景。

市議員蔡文旭說，應該依照表演團體性質來減免娛樂稅課徵，如果純粹公益性質的售票演出當然不用課徵，但如果是私人營利又要借用文化局場地就該課徵，畢竟嘉義市財政60％靠中央補助，還是要開拓自主財源為佳，會在議會二、三讀前提意見。