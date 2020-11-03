「讓子弟返鄉工作照顧父母」 翁章梁列最重要施政目標

嘉義縣長翁章梁下月上任屆滿2周年，上午在議會施政報告，述說邁向轉型農工大縣成果及願景，面對老化、少子化、青年流失衝擊，翁章梁說，「讓嘉義子弟能有優質就業機會、良好生活環境，得以回鄉工作、照顧父母，是我最重要的施政目標。」

翁章梁說，推動縣政兩大目標，就是抓緊發展及改善生活品質，六大政見的「農業新政」、「產業雙星」、「觀光共好」，屬發展對策；「不老社區」、「活化教育」、「村里升級」是生活品質的提升。

以農工大縣為縣政發展願景，面對新冠肺炎疫情威脅，落實防疫工作確保鄉親健康，為增加就業，馬稠後產業園區1期土地全數售出，後期土地標售持續辦理，今年新增多項大型資案，已開工或啟用包含松川精密、誌懋、益森彩藝工業、臺灣食研食品、凱勝綠能科技等，投資突破百億元，伺服器機殼大廠勤誠興業也將投入逾22億元建新廠。

大埔美精密機械園區進駐廠商115家，有86家生產營運，今年新增投資8億元豆之家食品科技公司9月開工；中埔鄉公館、水上鄉南靖農場開闢產業園區，行政院6月核定；中山科學研究院民雄航太園區計畫行政院核准，辦理土地移轉，成立勞工暨青年發展處，強化勞工權益福利、青年就業及創業發展。

翁章梁說，縣府明年歲出預算編列，本撙節原則核編301億元，歲入可靠財源299.62億元，較上年度成長57.32億元。其中計畫型補助收入，較109年度增加47.2億元，整體預算收支差短仍有1.38億元，為收支平衡以賒借收入彌平，但差短數已較109年度減少1.34億元。