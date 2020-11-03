學甲濕地首批14隻黑面琵鷺現蹤 較往年提早報到
學甲濕地生態園區今年第1批14隻黑面琵鷺，昨天正式來報到，時間比往年提早10天。許多鳥友聽到黑琵來報到，都趕到學甲濕地觀察牠們曼妙舞姿。
學甲濕地生態園區自從民國101年正式掛牌成立以來，每年都吸引許多號稱國際明星鳥的黑面琵鷺棲息度冬。去年最多紀錄達556隻，今年的第1批14隻黑面琵鷺飛抵，目前台南地區已突破1000多隻的黑面琵鷺，展開牠們為期半年的度冬之旅。
每年9月到翌年4月，黑面琵鷺成群結隊地來台度冬。除了學甲濕地生態園區，另外包括台江國家公園，以及前身為鹽田的高雄茄萣濕地、永安溼地都是黑面琵鷺度冬遷徙選項。
由行政院農委會林務局指導、台南市政府農業局主辦、台南市生態保育學會承辦的「2020黑面琵鷺保育季」系列活動將在11月22日登場，今年以「2020愛妳、愛你、愛黑琵」為主題訴求。
系列活動包括學甲濕地生態園區出入口意象揭幕，以及首版黑面琵鷺來台繪本出版、電燒烙畫黑琵創作展、環保泡棉創意黑琵遮陽帽表演、黑琵親子輕旅行等，歡迎全國親子一起來參與。（編輯：孫承武）1091102
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言