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學甲濕地首批14隻黑面琵鷺現蹤 較往年提早報到

中央社 / 台南3日電

學甲濕地生態園區今年第1批14隻黑面琵鷺，昨天正式來報到，時間比往年提早10天。許多鳥友聽到黑琵來報到，都趕到學甲濕地觀察牠們曼妙舞姿。

學甲濕地生態園區自從民國101年正式掛牌成立以來，每年都吸引許多號稱國際明星鳥的黑面琵鷺棲息度冬。去年最多紀錄達556隻，今年的第1批14隻黑面琵鷺飛抵，目前台南地區已突破1000多隻的黑面琵鷺，展開牠們為期半年的度冬之旅。

每年9月到翌年4月，黑面琵鷺成群結隊地來台度冬。除了學甲濕地生態園區，另外包括台江國家公園，以及前身為鹽田的高雄茄萣濕地、永安溼地都是黑面琵鷺度冬遷徙選項。

由行政院農委會林務局指導、台南市政府農業局主辦、台南市生態保育學會承辦的「2020黑面琵鷺保育季」系列活動將在11月22日登場，今年以「2020愛妳、愛你、愛黑琵」為主題訴求。

系列活動包括學甲濕地生態園區出入口意象揭幕，以及首版黑面琵鷺來台繪本出版、電燒烙畫黑琵創作展、環保泡棉創意黑琵遮陽帽表演、黑琵親子輕旅行等，歡迎全國親子一起來參與。（編輯：孫承武）1091102

黑面琵鷺 濕地 生態園區

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