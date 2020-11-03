長榮女大生命案引恐慌 嘉縣議員要求改善校園治安死角

台南市長榮大學馬來西亞鍾姓女大生遭凶嫌梁育誌性侵勒斃，校園治安問題引起國人關切，大學生紛紛在社群媒體Dcard討論校園安全問題；嘉義縣民雄鄉轄內有4所大學數萬師生生活，議員林于玲上午質詢縣長翁章梁，要求全面檢視校園周邊治安死角，改善照明，裝監視器。

縣長翁章梁說，長榮女大生命案發生後，他就馬上要求警察局全面檢視各分局派出所轄內治安熱區，針對校園周邊，需要加強照明及裝監視器地點，彙整資料提報，會同建設處等相關單位，通盤改善。

「請縣長加快改善校園治安死角的腳步！」林于玲說，民雄鄉人口最多，轄區有中正、南華、吳鳳科大、嘉義大學民雄校區等，數萬師生在此生活，長榮女大生命案，讓師生家長對校園治安擔心害怕，應儘快全面檢視校園周邊治安，路燈照明不亮，或無路燈地點，需要裝監視器地點，儘快改善，防範犯罪，好讓大家安心。

警察局長廖宗山說，已指示6個警分局針對轄區大學、高國中小等全部163所校園，會同當地鄉鎮市公所、村里、社區，全面檢視校園周邊治安狀況，針對需要裝路燈、加強改善照明、裝監視器地點路口，全面檢視，提報改善；另針對轄區有性犯罪、性暴力、性騷擾前科紀錄，以及性犯罪假釋出獄者列管，要求轄區各分駐派出所員警，加強訪視、監控。