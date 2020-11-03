影／聽損兒在家也能學習 中正大學團隊跨國翻譯故事書

中正大學手語語言學台灣研究中心受邀參與跨國計畫，與全球十餘個國家團隊聯手將5本新冠肺炎題材的國外兒童故事書翻譯成各國手語，並錄製影片上傳影音平台，用說故事的方式讓台灣的聽損兒童認識新冠病毒。

計畫負責人蔡素娟說，兒童閱讀網路分享平台「RISE」，為了讓聽損兒童也能瞭解疫情狀況，特別篩選5本英文故事書，翻譯成各國手語，中正大學語言所很榮幸能參與其中。

團隊把５本故事書翻譯成符合台灣風情且貼近孩童用語的中文本，蔡素娟表示，最需要花時間的討論莫過於一些專有名詞或新詞彙在手語上的表達，例如難以區分流行性感冒和普通感冒的差別，新冠肺炎在聾人之間也有好幾種手語比法。

蔡素娟說，故事書中也教導聽損孩童如何因應學校停課，防疫期間在家如何與兄弟姊妹之間相處，幫忙父母等，從學齡前的幼兒到小學中高年級的孩童都能閱讀。

蔡素娟說，台灣疫情相對穩定，希望透過這種方式能讓孩子瞭解世界其他地區兒童面臨停課，甚至封城等狀況，培養國際觀，同時更珍惜自己擁有的平安幸福