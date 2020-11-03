台南震災倒塌維冠大樓重建今上梁 賴清德祝福重新再起

台南市2016年震災永康維冠金龍大樓倒塌，115人死亡，原地重建大樓今天舉行「上梁典禮」，副總統賴清德出席，期待「樓塌樓起」、鼓勵災戶弭平傷痕，新樓名為「出雲居」，諧音台語「出運」了，象徵將原地重新站起。

維冠大樓原地重建107年開工，災戶預計明年入住，震災時任台南市長、指揮救災的副總統賴清德及建商、災戶代表今天出席上梁典禮。

災戶代表說，眼看樓塌樓起，也等了4年，如今大樓建了回來，明年6月應該就可以入住，很開心；尤其看到樓塌樓起，心中五味雜陳，感觸很深，「上天關了一扇門，也開了一扇窗」，賴清德一直追蹤進度，回來探望住戶，詢問大家有無困難，他們真的很感激。

賴清德祝賀上梁順利，後續興建圓滿順利，提供安全幸福的家，「回想當天的事，如今看到原地樓起，他內心充滿感動及感激。

「新建大樓名為出雲居」，賴清德說，這象徵「撥雲見日，登高望遠，前途光明」，也是台語說的「出運」。這場台南近百年最嚴重的地震，讓社會看到台南的堅強團結，也不會讓人忘記傷痛和摯愛家人，期待災戶弭平傷痕，在同一個地方重新站起來。