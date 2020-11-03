學生嗆路燈搞錯重點 黃偉哲：市府會盡速查察恢復光明

馬來西亞籍女大生在台遇害，台南市長黃偉哲昨晚8時多到案發地台鐵高架橋勘查，重申「台電說2盞燈不亮是對的」，結果長榮大學學生指「不是燈壞不壞掉的問題，而是燈沒有開」，嗆黃搞錯重點。黃偉哲今天表示，若如同學所說的路燈不亮，市府會盡速查察，恢復光明，維護同學出入安全。

黃偉哲說，有人說燈不開是為了省電費，但路燈的電費是依照路燈數量計算，不管是幾點開電費都固定，所以不是少開幾盞燈就會電費低一點。路燈不亮可能是電線被剪斷，或是安定器被偷，也可能是開關被破壞，不管是哪個情形，只要是造成路燈不亮，有接獲報案或檢舉反映，市府會在最短時間處理；因電費是市府付的，也不會有里長說故意將開關關掉。

黃偉哲昨晚到場勘查，表示自己已經被釘得滿頭包，並指歸仁區長柳世雄等官員「第一時間應該你們出來的」。對此，黃偉哲說，獎從基層，懲戒是由高層，他當然是有被釘，不過他也不會對基層同仁有什麼樣的處分，但是每個階層有該負的責任，各自要顧好，這才是最重要。

黃偉哲說，同學的安全是市府責任，燈光維持安全環境也是市府責任，對於一些造成社會對立的、不利的言詞，都不應該，更不能接受要有不利的行動，要求警方加強巡邏之外，也會要求科技警察隊在網路上搜人，盡速釐清事情真相，該移送法辦就送辦，還給同學言論自由的環境，更希望讓台南能恢復平靜，不要造成任何紛擾。