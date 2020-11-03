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翁章梁萊豬立場鬆動 同意食安條例修正案提議會審議

聯合報 / 記者魯永明/嘉義縣即時報導
議員詹琬蓁(左)質詢縣長翁章梁(右)要求加嚴進口豬肉 產地標示。記者魯永明／翻攝
議員詹琬蓁(左)質詢縣長翁章梁(右)要求加嚴進口豬肉 產地標示。記者魯永明／翻攝

萊克多巴胺美豬明年進口，嘉義縣議會議決通過議員詹琬蓁提案，逾半議員連署，修改食品安全管理自治條例，豬肉不得檢出乙型受體素及罰則。縣長翁章梁上午議會定期大會，專案報告萊豬因應措施表示，尊重議會，訂罰則的食安自治條例修訂，需送中央主管機關核定，自治條例才能生效施行，相關自治條例內容將檢討研修，下次臨時會提送。

上周臨時會議員要求縣長翁章梁對萊豬進口表態，翁表達有條件支持美萊豬進口，遭國民黨團及無黨議員砲轟，無黨何子凡批說，「你是官派縣長嗎!？」議會定期會上午開議，翁章梁施政報告後，接續報告萊豬進口因應措施。

國民黨團書記長李國勝議員，對翁尊重議會同意送食安條例修正案，表示肯定「呵咾！」但他說，他老母親說，過去豬吃人吃剩的廚餘，現在的萊劑豬卻要人吃，他主張標示加嚴，不只標示產地還要增加萊劑添加物。議員詹琬蓁及王啟澧要求加嚴產地標示，質疑無法落實標示稽查。

翁章梁說，肉品標示增加添加物內容，會反映中央，他說，美牛美豬爭議是國際外交問題，也是食安問題。不論那個黨執政都需要面對，「所以美豬美牛就是台灣問題！」為確保縣民健康，將成立跨局處萊豬因應工作小組，邀集農業、衛生、教育、社會、新聞等相關單位，研擬權管統一做法，辦理縣政宣導。

要求縣內高中、國中小及幼兒園營養午餐，食用國產豬肉；縣府補助據點及活動食用國產豬肉。鼓勵餐廳使用3章1Ｑ國產豬肉，配合輔導申請台灣豬標章落實抽檢，因應中央成立設百億養豬產業基金，爭取規畫在朴子市肉品市場，設置現代化屠宰場等措施。

國民黨團書記長李國勝議員（左）對縣長翁章梁（右）尊重議會同意送食安條例修正案，表示肯定「呵咾！記者魯永明／翻攝
國民黨團書記長李國勝議員（左）對縣長翁章梁（右）尊重議會同意送食安條例修正案，表示肯定「呵咾！記者魯永明／翻攝
縣長翁章梁議會上午專案報告萊豬因應措施表示，尊重議會，訂罰則的食安自治條例修訂，需送中央主管機關核定，自治條例才能生效施行，相關自治條例內容將檢討研修，下次臨時會提送。記者魯永明／攝影
縣長翁章梁議會上午專案報告萊豬因應措施表示，尊重議會，訂罰則的食安自治條例修訂，需送中央主管機關核定，自治條例才能生效施行，相關自治條例內容將檢討研修，下次臨時會提送。記者魯永明／攝影

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