擄人棄屍案檢討 黃偉哲：點亮偏鄉計畫即日啟動

長榮大學馬來西亞籍女學生遭強擄殺害，台南市長黃偉哲今天再次在臉書談及路燈，「點亮偏鄉計畫即日啟動」，台南市的每一盞路燈，都是保障市民安全回家的路，點亮每一盞燈，都是市府的責任。

長榮大學女大生命案震驚社會，女學生遇害的「死亡之路」是否一片黑，持續引發論戰。長榮大學學生出面表示要實名舉發，女學生遇害處至少從2016年開始就經常一片黑。

黃偉哲昨晚再度前往事發地視察，堅稱僅兩盞路燈不亮，現已修復，要求官員全面清查校園周邊路燈。

今天上午黃偉哲在臉書貼文表示，縣市合併升格前後，台南偏鄉地區受限於經費，沒有足夠的路燈、甚至繳不起電費，這樣的城鄉差距，對於民眾不公平，也造成了這次命案的憾事。

貼文指出，今天遇害女學生的家屬及同學，將為她舉行告別追思儀式，他再一次為這個不幸的發生，代表市府向大家道歉。的確做得不夠，也應該痛定思痛檢討缺失，因此，他將在今天的市政會議，要求工務局、民政局及交通局，跨局處推動「點亮偏鄉計畫」。

黃偉哲貼文說，點亮偏鄉計畫，結合市民、鄰里、學校和學生，一起為市民及學生規劃安全的路。市府將深入基層，點亮村里間的「暗黑道路」，架設足夠的路燈、設置足夠的路口監視器，以拉近城鄉差距，讓市民朋友有安心安全的道路。市府會主動盤點暗黑道路，也歡迎市民朋友反應需求。

對於社會的不安，深切檢討，並經過周詳規劃後，針對問題解決問題，繼「1029擴大校園安全會報」後，再推行「點亮偏鄉計畫」，期待重建安全的城市。