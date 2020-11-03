台灣交響樂團周末音樂會 史前遺址嘉義魚寮登場

嘉義最重要史前遺址、太保市魚寮遺址，民國98年縣府指定公告縣定遺址，至今逾10年，當地配合水環境栽植成排落羽松，加上清澈的湖泊，營造成為「嘉義版忘憂森林」；嘉義縣市保安魚寮文化協會、道將圳文化學會及九芎埤濕地生態保育協會，協力營造自然生態景觀，促成國立台灣交響樂團周末下午在魚寮遺址，舉辦「魚寮的幻想」露天音樂會。

「不必再偽出國了！這裡比許多國外景點還漂亮」，道將圳學會執行秘書楊惟然送音樂會海報及門票，邀請縣府綜規處長郭凱迪參加周末台灣交響樂團舉行的「魚寮遺址露天音樂會」，郭凱迪說，這些年來水利處配合社區、學會，進行水環境提升，營造美景。接下來，綜規處會結合地方創生政策，和大家共同努力。

促成音樂會的道將圳協會理事長楊清樑說，魚寮遺址及水環境是重要文史資產，他們自發性守護營造，透過音樂會讓各界重視，周末下午2點半起，台灣交響樂團在露天搭設的舞台演奏，共有10多個公私單位協辦。

魚寮遺址約在1940年前後被發現，首見於日本學者鹿野忠雄所著「東南亞細亞民族學先史學研究」，由鹿野忠雄命名魚寮遺址，遺址有兩層不同時代史前文化堆積，下層繩紋紅陶文化牛稠子類型，上層大湖文化魚寮類型，遺物豐富。