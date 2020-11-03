布袋新塭滯洪池布滿光電板 賞鳥季候鳥果遽減鳥友憂心

嘉義縣政府發包的布袋鎮新塭南北側滯洪池水域型太陽能發電系統，去年冬季廠商施工，水面布滿光電板，未避開冬候鳥抵台保育敏感期，鳥友發現成群鴨科候鳥不見了，縣府停工到今年初復工，如今工程完工，滯洪池變成光電板世界，生態觀察家暨攝影師蘇家弘發現南側冬候鳥不見了，北側還有部分候鳥棲息覓食，下月族群多的紅頭潛鴨，鳳頭潛鴨，是否會在此棲息？有待觀察。

縣府水利處長林谷樺說，新塭滯洪池太陽能發電系統，已與台電併聯發電，當初施工水面光電板前，委託學術機構調查生態保育，因南側夏候鳥燕科鳥類多，預留規畫滑水道，讓鳥兒棲息覓食；北側規畫沙洲濕地，提供鴨科棲息，期讓光電板與鳥類生態共存，滯洪池畔設置觀察候鳥解說牌。

水利處為避開冬候鳥抵台保育敏感期，去年12月到今年2月停工，縣府畜產保育科派人調查，未發現當地有珍稀保育候鳥，也未發現施工違反野保法，會持續調查追蹤。

蘇家弘日前到布袋觀察拍攝生態濕地及候鳥，發現新塭滯洪池南面太陽能光電板，冬候鳥全部不見了，北面滯洪池剩下部份候鳥棲息，南北側候鳥棲息情形呈現兩極化，過去觀察有紅頭潛鴨，鳳頭潛鴨最少2千隻以上，下月潛鴨科是否會再抵台到此棲息，有待觀察。