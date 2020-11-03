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空拍踏浪之舞夢幻美景 影像工作者保存壽島文史
在嘉義縣沿海東石鄉白水湖及壽島取景拍攝的電影「消失的情人節」，入圍57屆金馬獎11項大獎，成為獲獎大熱門，吸引遊客拍照打卡，壽島海灘曾是日據時代海水浴場，影像工作者呂炎坤為保存當地文史美景，邀請20名祥和舞蹈等團員，帶兒子及工作人員，用3Ｄ攝錄器材，拍攝團員夕陽在海灘踏浪，拿彩帶扇跳舞美景。
壽島不是島，壽島海灘曾是日據時代海水浴場，位在朴子溪河口濕地的白水湖堤防畔，養殖大面積牡蠣，壽島從白水湖漁港向南延伸至布袋第三漁港，綿延6公里，在白水湖安檢所可接陸地，嘉義縣水域遊憩協會推廣獨木舟體驗，發現壽島海灘有內海和外海，沙質細軟，但這處海邊秘境美景逐漸消失。
呂炎坤為保存壽島文史美景，透過影像紀錄，讓壽島再現風華，帶兒子呂竑毅及工作人員共4人，先在天剛破曉迎晨曦，拍攝划獨木舟情景，黃昏再用空拍機、水底攝影機、4Ｋ攝影機等高畫質器材，拍錄祥和舞蹈東石之美舞蹈班、邑米社大多元運動舞蹈班20名團員，一起完成美麗的畫面。
舞蹈老師黃碧貞帶團員各拿長長的彩帶扇，頂著強勁海風、赤腳踏浪，圍圈舞動表演「踏浪之舞」，學員們難得在沙灘共舞，赤腳踏浪，翩翩起舞，搭配夕陽潮汐，美景如畫，吸引遊客駐足欣賞，吹海風1個多小時辛苦，但大家能留下珍貴美麗影像，都感到開心。
立委蔡易餘鑑於壽島漲潮曾發生遊客受困意外，為提供安全便利旅遊環境，日前邀雲嘉南濱海國委家風景區管理處等相關單位會勘，決定臨時廁所由雲嘉南濱海管理處設置，遮陰水文觀測站（涼亭）由第五河川局建置，路標指示牌及潮汐告示牌由縣府設立。
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