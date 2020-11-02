農委會牽「姻緣」 百位青農牽手漢光合作社拚產銷

農委會媒合全國百位青農與最大生鮮蔬果供應業者之一西螺漢光合作社簽約，建立專業生產、穩定供貨分工合作模式，農委會主委陳吉仲今天到場擔任見證人，他也表示將協助建置合作社提出的冷鏈設備，讓青農安心生產，增加產品能見度；接續陳吉仲再到西螺鎮公館里現勘田尾支線灌溉溝渠，並允諾核撥經費進行改善。

「農村人力老化是當前須解決的問題」，立法委員劉建國說，「唯有積極輔導青年返鄉從農，新農業才有前景」，因此農委會從解決技術、土地、資金、行銷通路等問題幫助青農，希望藉由「青農力」導入，促進農村人口活化。

「青農返鄉了，但最易面臨行銷通路的不確定性」陳吉仲說，青農最大的瓶頸往往是生產和販售難兼顧。漢光果菜合作社每天供應100公噸以上生鮮蔬果到全台各大賣場通路，為此農委會今年6月輔導該合作社與青農座談，今日簽約，未來產銷合力將溯源農產品上架至連鎖超市通路販售，創造生產、通路與消費三贏的供應鏈，供應量將成長，收益更可望提升15%以上。

來自南投的青農張耿豪分享，在農委會的幫助下，農民改變傳統生產方式，如他返鄉務農後，改以設施農業種植有生產履歷的牛番茄，現在他不需要擔心通路，專心種植就能增加收入。

漢光合作社理事主席廖丁川說，希望農業可以傳承，年輕人可以參與未來農業發展，農民端負責生產，後端的管理、包裝、行銷就由合作社當大家後盾。

陳吉仲、劉建國等人隨後再與農田水利署長蔡昇甫、農田水利署雲林管理處長林國華至西螺鎮公館里會勘田尾支線灌溉溝渠，擬更新改善為矩型座槽，所需經費約1千976萬元，陳吉仲當場允諾核撥經費進行改善。