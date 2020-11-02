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評／自己不小心？性暴力源自動物性？長榮女大生命案的輿論反思

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保護學生無死角！ 這所大學路旁電桿也增掛巡邏箱

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
北港分局也和中國醫大北港分校的駐校警保持聯繫，掌握機動維護校園治安。圖／北港分局提供
北港分局也和中國醫大北港分校的駐校警保持聯繫，掌握機動維護校園治安。圖／北港分局提供

台南市長榮大學外籍女學生遭擄人性侵命案，舉國震驚，不僅高階警官遭拔官，也曝露偏僻大學校園的治安死角，幾天來各地維護校園安全，風聲鶴唳，紛紛以專案展開防護，保護大學生安全，成為警察首要任務。

新到任的雲林縣警察局長朱宗泰，認為雲林大學雖不多，但仍不容許出現死角，包括高中職等校園，也列為巡護重點，要求分局與警派出所加強校園安全勤務，更指示強化各地區列管的性侵害犯罪加害人查訪、約制與社區監控。

為不讓任何足可危害校園安全的分子有機可乘，達到預防不法危害為目標；兩天來，各分局偵查隊及轄區派出所員警，或以明哨巡防，或以暗哨便裝查巡，全面加強各級學校聯繫並建立安全防護網，一獲通報，將以快打部隊的速度，立即派員到校了解。

位於北港媽祖醫院旁的中國醫藥大學北港附設分校，盡管大學生不到千人，但因校區未全面開發，四週鄰田到處暗摸摸，尤其與醫院相近進出閒雜人多，警方不敢掉以輕心，將該分校列為重點中重點，密集巡邏，甚至在校週暗路草叢中的電桿，也掛上巡邏箱，警力定時簽到，校園防護幾乎密不透風。

北港分局長顏偉丞表示，為加強保護婦幼安全，除增加勤務及稽查強度，並透過警政APP安全定位、超商代叫計程車，協助夜歸婦女等服務，由點而面串聯結合成防護網，滴水不漏。

分校學生也表示，該校雖和醫院同一大門，但校警對進出人車管制嚴格，只是學校四週因還沒開發，道路很暗，落單走路都心驚驚，所以他們上街買東西都會相邀三五成群作伴，也是自我保護的方法。

校園密集巡邏成為幾天來維護治安的重中之中。圖／北港分局提供
校園密集巡邏成為幾天來維護治安的重中之中。圖／北港分局提供
長榮大學女學生遭擄性侵殺害，震驚全國，各地警方加強巡邏，北港分局更在中國醫大北港分校未開發的暗路電桿上加設巡邏箱，把警力延伸到陰暗處，防護無死角。圖／北港分局提供
長榮大學女學生遭擄性侵殺害，震驚全國，各地警方加強巡邏，北港分局更在中國醫大北港分校未開發的暗路電桿上加設巡邏箱，把警力延伸到陰暗處，防護無死角。圖／北港分局提供

北港 警察 大學生

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