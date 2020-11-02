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各鄉鎮1校變運動公園 雲林縣府加裝夜間照明顧安全

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林縣府將把夜間照明設備安裝在使用頻繁的操場週邊及進出校園動線上。記者陳苡葳／攝影
雲林縣府將把夜間照明設備安裝在使用頻繁的操場週邊及進出校園動線上。記者陳苡葳／攝影

台南長榮女大生遇害事件震驚社會，令人無不提高警覺，雲林縣政府及警方除強化校園安全維護，縣長張麗善也宣布已陸續於20鄉鎮市、人口密集的主要學校建置友善運動公園，並設置夜間照明設備；其中斗南鎮4校今天在縣議員蔡東富促成下，將斥資百萬布建照明系統，期充實硬體設施，讓師生及鄰里住戶皆能安心、安全生活。

縣長張麗善、縣議員蔡東富、斗南鎮長沈暉勛及教育處長邱孝文等人，今天赴斗南僑真國小現勘。張麗善說，近年校園及社區安全事件頻傳，民眾心裡不免會擔心家園成了治安死角，因此除每年續編3600萬元強化校安，也陸續布建各鄉鎮市主要學校的夜間照明設備，保護使用人的人身安全。

張麗善指出，目前各校園都有裝設監視器，可遠端監看校園出入情形，防止陌生人等闖校園；縣府也針對公私立高中職、國中小及大學等，委派專業保全人員每5小時巡邏校園及周邊一次，並跨局處合作，包括社工、社區巡守隊、警方及司法單位等協力組織「安全維護網」，加強校園安全維護。

校長蘇清泉表示，校內師生加上本里住戶逾3千人，校園操場及設施每天於課後開放，有許多人會進入校內運動或使用遊樂設施，不過屢屢接獲反映校園照明設備不足問題，校方擔心有安全疑慮，今相當感謝縣府補助，於校內設置6支夜間照明燈，讓大家可以安心在此休閒放鬆。

蔡東富說，夜間照明設備會安裝在民眾使用頻繁的操場週邊及進出校園動線上，目前斗南國小、東明國中已布建完成，僑真國小和文安國小即將動工，總經費逾121萬元，希望透過充實學校硬體設施，提供學校師生及社區民眾有更安全、便利的休閒運動環境。

斗南僑真國小每天於課後開放，有許多人會進校活動，不過民眾屢屢反映校園照明設備不足，今學校獲縣府補助設置夜間照明燈。記者陳苡葳／攝影
斗南僑真國小每天於課後開放，有許多人會進校活動，不過民眾屢屢反映校園照明設備不足，今學校獲縣府補助設置夜間照明燈。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府陸續於各鄉鎮市、人口密集主要學校建置友善運動公園，並設置夜間照明設備，縣長張麗善（前左三）、縣議員（前右三）等人今天在斗南僑真國小宣布這項消息。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府陸續於各鄉鎮市、人口密集主要學校建置友善運動公園，並設置夜間照明設備，縣長張麗善（前左三）、縣議員（前右三）等人今天在斗南僑真國小宣布這項消息。記者陳苡葳／攝影

張麗善 監視器 巡守

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