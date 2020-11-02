各鄉鎮1校變運動公園 雲林縣府加裝夜間照明顧安全

台南長榮女大生遇害事件震驚社會，令人無不提高警覺，雲林縣政府及警方除強化校園安全維護，縣長張麗善也宣布已陸續於20鄉鎮市、人口密集的主要學校建置友善運動公園，並設置夜間照明設備；其中斗南鎮4校今天在縣議員蔡東富促成下，將斥資百萬布建照明系統，期充實硬體設施，讓師生及鄰里住戶皆能安心、安全生活。

縣長張麗善、縣議員蔡東富、斗南鎮長沈暉勛及教育處長邱孝文等人，今天赴斗南僑真國小現勘。張麗善說，近年校園及社區安全事件頻傳，民眾心裡不免會擔心家園成了治安死角，因此除每年續編3600萬元強化校安，也陸續布建各鄉鎮市主要學校的夜間照明設備，保護使用人的人身安全。

張麗善指出，目前各校園都有裝設監視器，可遠端監看校園出入情形，防止陌生人等闖校園；縣府也針對公私立高中職、國中小及大學等，委派專業保全人員每5小時巡邏校園及周邊一次，並跨局處合作，包括社工、社區巡守隊、警方及司法單位等協力組織「安全維護網」，加強校園安全維護。

校長蘇清泉表示，校內師生加上本里住戶逾3千人，校園操場及設施每天於課後開放，有許多人會進入校內運動或使用遊樂設施，不過屢屢接獲反映校園照明設備不足問題，校方擔心有安全疑慮，今相當感謝縣府補助，於校內設置6支夜間照明燈，讓大家可以安心在此休閒放鬆。