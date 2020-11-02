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嘉市引進YouBike2.0 最快12月中旬營運服務

中央社 / 嘉義市2日電

嘉義市政府今天與微笑單車業者簽約合作，正式展開建置公共自行車計畫，將採用YouBike2.0系統，最快12月中旬開始營運服務，提供市民、學生及觀光客更多的選擇。

嘉義市長黃敏惠與微笑單車業者今天簽約合作，7年合約總經費新台幣6500萬元，並展開建置公共自行車計畫，型式採用YouBike2.0系統，將提供嘉義市50站、750輛單車，採1車1柱方式設置，未來設站將比傳統系統更加快速、密集、有彈性。

嘉義市交通處長鄭君健表示，公共自行車YouBike2.0系統由嘉市府提供建置及基本營運費用，廠商自負盈虧並維持車輛維護的品質。YouBike2.0可利用專屬的APP手機掃碼服務，提供一卡通、悠遊卡靠卡借車及手機QR Code掃碼租車2種借車方式。

鄭君健指出，今日與業者簽約後，將展開場站會勘作業，後續完成建站，最快可在今年12月中旬先啟用部分站點，開始營運服務。未來站點規劃設在大型住宅區、交通節點、機關學校、商場、觀光景點。

黃敏惠表示，嘉義市是目前雲嘉南地區唯一有YouBike2.0進駐的城市，提供市民、學生、觀光客更多的彈性選擇，不只是交通上的方便，也是觀光旅遊最好的代步工具。

嘉義 YouBike 單車

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