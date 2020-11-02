嘉義市有YouBike了！提供全市50站、750輛車
嘉義市有YouBike了！市府今宣布與微笑單車股份有限公司合作，引入YouBike系統，7年合約總經費達6千5百萬元，展開建置公共自行車計畫，型式將採用YouBike 2.0系統，預計將提供全市50站、750輛車，採1車1柱方式設置，未來設站將比傳統系統更加快速、密集、有彈性，今年11月底完工，12月中旬啟用。
嘉義市府今天於市府1樓舉辦簽約儀式，由市長黃敏惠及微笑單車公司總經理何友仁共同簽署，希望提供市民與遊客更方便的選擇。
何友仁指出，嘉義市導入的是YouBike2.0系統，與1.0最大差異是1.0場站受限制，需要電力與通訊，場站面積夠大，才能設置一定數量的柱位數；2.0則將電力與通訊移轉設在自行車上，靠太陽能補充電力，並裝有鋰電池，場站可以無須用電之輕樁模式設站，減少施工挖掘及拉電時程的影響，縮短站點間的距離，將比1.0增加更多租賃站點。
何友仁說，改成單手可調整座墊，更便於使用，預計自下周開始，將在嘉義車站、嘉義市旅遊服務中心、兩區區公所等駐點加入展示說明服務，方便民眾學習操作YouBike 2.0。
「嘉義市公共運輸又邁進一大步，是最重要的最後一哩路」，黃敏惠表示，嘉義市是目前雲嘉南地區唯一一個YouBike2.0進駐的城市，在南台灣只有嘉義市與高雄市引進2.0系統，未來到嘉義市將可以優雅、悠閒地騎自行車，提供市民、學生、觀光客更多的彈性選擇。
市府交通處處長鄭君健說，公共自行車YouBike 2.0系統由嘉市府提供建置及基本營運費用，廠商自負盈虧並維持車輛維護的品質。與1.0最大的不同還有可利用專屬的YouBike2.0 APP手機掃碼服務，提供一卡通、悠遊卡靠卡借車及手機QR code掃碼租車等借車方式，註冊也不再限於單張一卡通或悠遊卡，每人最多可註冊5張，鼓勵民眾可多使用。
交通處表示，費率將比照各縣市標準，前每30分鐘10元，第4到8小時每30分鐘20元，超過8小時每30分鐘40元。在優惠費率部分，在營運初期前3個月將爭取環保署補助前30分鐘免費的經費，後續也會爭取預算推動前30分補助5元的優惠。
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