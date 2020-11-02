全國好人好事獲獎32人 台南推薦入選7人榜首田春生

109年各界推薦全國好人好事代表，共有32人獲最高榮譽「八德獎」，訂12月9日在台北頒獎，蔡英文總統召見嘉勉。

社團法人台南市好人好事運動協會今天表示，推薦14位參選全國好人好事代表，獲得「八德獎」共7位，分別是 田春生、林進榮、郭蘇文絹、曾東陽、楊正安、王伯豊及黃秀綿，是該會自91年創會迄今「最高最亮麗紀錄」。

協會表示，這次次全國好人好事代表榜首田春生醫師，副榜首林進榮總裁都是協會所推薦。田春生民國66年就讀國防醫學院醫學系一年級時，就開始認養一位4歲孤兒六年，直至其脫貧。83年自軍中退役後，即在台南市佳里區建南街開設以琳內科診所。除對貧窮人家免費醫療外，每年還捐助急難救助關懷弱勢，不遺餘力；且陸續在家扶中心及世界展望會認養貧困孩童，共認養66位。

85年開始捐贈基督教各地教會經費，協助921大地震災後重建工作，支持教育捐款各級學校、文化藝術及社輔機構經費，不勝枚舉；又捐贈30架鋼琴給教會及學校，免費提供三處房舍做為弱勢團體辦公之用，並購置一棟六樓店面捐給希望之光做為未婚少女懷孕輔導保護場所及辦公室。

91年以琳之家成立，以每年200萬的經費做貧童的課輔才藝及家庭關懷；95年在台南市佳里區市中心買了一塊300坪的土地，蓋了一座屬於孩子的家，也買了宿舍，除了八間教室外，尚有籃球場及游泳池，裝設了太陽能發電設備。並於93年開始持續挹注經費，資助國防醫學院各項建設及維修經費，且提供清寒學生各類獎學金。

田醫師自民國80年元月開始捐助饑餓三十人道救援行動幫助國內外貧童仍未間斷。田醫師累計捐款逾1億8千餘萬元。