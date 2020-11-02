長榮大學反映附近路燈根本就不亮 黃偉哲回應了

台南長榮大學馬來西亞女學生命案，案發現場附近長年夜間昏暗，成為治安死角，而之前市長黃偉哲表示，現場檢視確實只有兩盞路燈不亮，一番說法引發學生與校友反彈，在網路上集結資料，出示許多照片，顯示在多個時段當地確實一片漆黑，「市長不能再甩鍋給我們了」。

黃偉哲上午再次向受害者和家屬、國人同胞致歉，而對於學生及校友路燈的相關意見表示尊重，「不管有多少路燈不亮，即使只有一盞，都是政府的責任，不會推諉」，會成立專案會報，全面檢視治安死角，包括路燈在內。

學生與校友認為，也許燈沒有壞，卻沒有開，「沒開跟壞了意思是一樣的」，但歸仁區長柳世雄表示，不可能有燈卻不開，也不可能為了省電錢而不開燈。

區公所指出，路燈的開關大多都是整排串連，如果一盞路燈壞掉，整排就會不亮，除非重新開關設定，而路燈電費的計算是算「盞」，而不是看開多久的時間，所以只要有設就要計算電費，區公所不會為了省電費而把路燈故意關掉，有可能是部分故障後，未能即時通報發現，才會有「長期不亮」的感覺。

柳世雄表示，但確實在鄉下有農田的地方，地主會希望沒有路燈，以免影響作物的生長，但區公所也不會因此關掉路燈，而會加裝採光罩。

黃偉哲在命案發生後，針對路燈不亮表示，根據相關的數據，現場確實只有兩盞燈不亮，而且區公所只要有接到路燈不亮的通報，就會去維修，而10月30日媒體到現場時，也是只有兩盞燈不亮。

但長榮大學謝姓學生對黃的發言不滿，在臉書上要求學生、校友提供過往的照片，證明附近的路燈確實「長年都不亮」，而果然有不少人提供一片漆黑的照片。

網友表示「晚上跑步 經過真的路燈全都沒亮 還造謠勒 恐怖得要死」、「從我有印象中…他根本沒亮過幾次，我都畢業好多年… 那時就覺得說可能剛蓋好之類…建設不完全，後來畢業後幾年再去看…依然是黑的！！！ 學弟妹快點po照片反擊吧！ 學姐是沒有照片了。」