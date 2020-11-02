35歲帥氣青男接嘉縣勞青處長：要改善勞工薪資結構

嘉義縣政府勞工暨青年發展處今天成立、揭牌，嘉義縣工策會副總幹事陳奕翰接任處長，強調照顧勞工權益、加強勞檢、維護職工環境安全和改善薪資結構是最重要工作。

縣長翁章梁指出，曾擔任11年嘉義縣社會局長，在局長任內就認為，勞政和社政業務應各有專責單位，才能把工作做好，嘉義縣精密和產業園區正持續成長，產業勞動人口勢必增加，勞工和青年是企業不可或缺人力資本，成立勞工和青年發展處，就是要全方位服務企業與勞工，促進勞資和諧。

翁章梁說，縣府在進行馬稠後產業園區後期土地標售工作，廠商曾當面稱讚陳奕翰服務熱忱，當廠商面對一大本投標手冊，不斷協助業者補正資料，業者甚至開玩笑地說，除價格沒有指導，其他的忙全幫了。

陳奕翰說，他是中埔鄉人曾離鄉工作10多年，充分體會青年離家的辛苦及期待返鄉情感，勞青處未來將加強與青年連結、了解需求，有連結才有感情，才有返鄉或來嘉工作可能。

「顧佛祖要先顧腹肚！」他說，學生時代曾參選學生會長，充分了解青年人最基本需求，要先賺到錢、才有機會成家立業，照顧勞工權益、加強勞檢、維護職工環境安全和改善薪資結構是最重要工作，他要讓每位勞工「健康、安全、賺有錢」。