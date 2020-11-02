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餐廳失火轉業養蜂闖名號 台南養蜂達人獲全國模範農民

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南楠西養蜂達人蔡勝峰（右二）榮獲全國模範農民，楠西區照興里里長江森原（左一）、農業局長謝耀清（左二）、楠西區農會總幹事郭富文（右)前往祝賀。記者謝進盛／翻攝
台南楠西養蜂達人蔡勝峰（右二）榮獲全國模範農民，楠西區照興里里長江森原（左一）、農業局長謝耀清（左二）、楠西區農會總幹事郭富文（右)前往祝賀。記者謝進盛／翻攝

台南市楠西區養蜂產銷班第3班班長蔡勝峰，原在台南市區經營餐飲，遭受祝融之災後返鄉，意外轉行從事養蜂，更打出自有品牌與同業成立養蜂產銷班，10年來多次獲獎，更堅持產銷履歷讓消費者安心，近日獲農委會第32屆全國模範農民殊榮。

養蜂資歷超過10年的蔡勝峰，原在台南市區經營餐飲業，民國98年，一場突來火警，餐廳付之一炬，加上父親生病，當時人生遭受重大打擊，於是他回楠西家鄉幫忙打理芒果園。

一次因緣際會接觸到養蜂的親家公，蔡勝峰看著蜂群忙進忙出模樣，頓時對蜜蜂感到興趣，開啓了養蜂事業，民國99年創立自有品牌「昇鋒蜂場」，民國104年在農會輔導下，他邀集年輕蜂友成立楠西養蜂產銷班第三班，並擔任班長職務。

台南市政府農業局說，蔡勝峰多次獲得全國國產蜂蜜品質評鑑與台南市國產龍眼蜂蜜評鑑特等獎及頭等獎，農委會今年公告「蜂蜜台灣良好農業規範」（TGAP），蔡在6月間就通過產銷履歷驗證取得證書，如今更獲選第32屆全國模範農民，在22位得獎者中，唯一以養蜂類（蜂蜜）獲獎的農民。

台南市長黃偉哲、農業局長謝耀清表示，蔡勝峰民國101年首次參加全國蜂蜜評鑑就得獎，帶領的產銷班今年參加南市蜂蜜評鑑多達6人獲獎，全國蜂蜜評鑑更有3人獲得特等獎。

而農委會推動蜂蜜產銷履歷驗證，第一批通過24名蜂農，9名是楠西養蜂產銷班第3班的班員，是全國第一個取得蜂蜜產銷履歷集團驗證的產銷班，也因通過產銷履歷驗證，增加消費者信心。

台南楠西養蜂達人蔡勝峰（右）榮獲全國模範農民，台南市政府農業局長謝耀清代表市長黃偉哲致贈火鶴花禮盒。記者謝進盛／翻攝
台南楠西養蜂達人蔡勝峰（右）榮獲全國模範農民，台南市政府農業局長謝耀清代表市長黃偉哲致贈火鶴花禮盒。記者謝進盛／翻攝

蜂蜜 履歷 農民

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