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「鹽」出必行社區營造成果展 台南鹽水車站回來了
台南市政府鹽水區公所今下午舉辦「鹽出必行」社區營造成果展、鐵道自行車試乘及火車落成剪綵記者會，市長黃偉哲出席頒發感謝狀予頑皮世界、新晟水泥、鐵道自行車創造者代表，隨後進行火車落成剪綵儀式，並體驗鐵道自行車試乘，未來將成為地方休憩新據點。
鹽水區公所表示，舊鹽水車站透過中央及市府補助經費重新整修後維持原有風貌，高度保存倉庫及車站體的空間原貌，設計無障礙友善環境，提供民眾舒適的景觀氛圍；今年與台糖公司、頑皮世界合作火車頭移置整修，將火車頭從新營移置回到鹽水的鐵軌上，車站空間搖身一變，如同置身於4、50年代糖業全盛時期；近日也與新晟水泥公司合作鐵道自行車研發，希望提供在地民眾及遊客運動休閒的樂趣。
黃偉哲表示，社區總體營造的過程讓大家都走出來，感謝文化局及觀旅局讓社區總體營造在鹽水生根擴散，並感謝中央營建署及議會的支持經費，讓鹽水小鎮慢慢變成具規模的社區，隨著許多改善計畫進行中，包括月津港周邊景觀、漫遊步道等，都能讓民眾輕鬆愉快的踏青散步，歡迎大小朋友來鹽水漫步旅遊。
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