「鹽」出必行社區營造成果展 台南鹽水車站回來了

台南市政府鹽水區公所今下午舉辦「鹽出必行」社區營造成果展、鐵道自行車試乘及火車落成剪綵記者會，市長黃偉哲出席頒發感謝狀予頑皮世界、新晟水泥、鐵道自行車創造者代表，隨後進行火車落成剪綵儀式，並體驗鐵道自行車試乘，未來將成為地方休憩新據點。

鹽水區公所表示，舊鹽水車站透過中央及市府補助經費重新整修後維持原有風貌，高度保存倉庫及車站體的空間原貌，設計無障礙友善環境，提供民眾舒適的景觀氛圍；今年與台糖公司、頑皮世界合作火車頭移置整修，將火車頭從新營移置回到鹽水的鐵軌上，車站空間搖身一變，如同置身於4、50年代糖業全盛時期；近日也與新晟水泥公司合作鐵道自行車研發，希望提供在地民眾及遊客運動休閒的樂趣。