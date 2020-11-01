「酷炫機器人遊戲場」在嘉市 還有全市最大沙坑

嘉義市府推動公園2.0升級計畫，斥資450萬元打造番仔溝公園成「酷炫機器人」主題的全齡遊戲場，市長黃敏惠表示，設計主軸很有意義，早年番仔溝地區聚集化工、機械廠，可算是嘉義市的工業核心，她小時候在附近長大，不僅在這邊學騎腳踏車，也跟著大家一起打棒球

黃敏惠今天和民眾、博愛附幼學童一起體驗新設機器飛碟遊具、全市最大沙坑、三人同行跳格子，許多民眾對新鋪設人工草皮、更新遊具地墊、主題色塊串聯也很感滿意。

市府建設處在番仔溝新設機器飛碟遊具是攀爬與滑梯的共構設施，讓小朋友想像自己正搭上飛碟漫遊外太空，地面鋪設無縫地墊，色彩活潑更保護孩子安全。

另外沙坑直徑達7公尺，不僅是全嘉義市最大，更配有洗腳池，玩得再髒也不怕；跳格子區域則設計成可三人一起玩，也可變身故事團體席地而坐的使用場地，同時也設有健身設施，服務晨起運動的市民。

黃敏惠說，現在番仔溝公園變身，以機器人為主題打造帶狀、全齡遊戲場，不僅蘊藏著對長者敬意，更是延伸祖輩的愛，透過「全齡共享遊戲場」的體貼，讓大人小孩快樂一起玩。