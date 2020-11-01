聽新聞
test
0:00 / 0:00
「酷炫機器人遊戲場」在嘉市 還有全市最大沙坑
嘉義市府推動公園2.0升級計畫，斥資450萬元打造番仔溝公園成「酷炫機器人」主題的全齡遊戲場，市長黃敏惠表示，設計主軸很有意義，早年番仔溝地區聚集化工、機械廠，可算是嘉義市的工業核心，她小時候在附近長大，不僅在這邊學騎腳踏車，也跟著大家一起打棒球
黃敏惠今天和民眾、博愛附幼學童一起體驗新設機器飛碟遊具、全市最大沙坑、三人同行跳格子，許多民眾對新鋪設人工草皮、更新遊具地墊、主題色塊串聯也很感滿意。
市府建設處在番仔溝新設機器飛碟遊具是攀爬與滑梯的共構設施，讓小朋友想像自己正搭上飛碟漫遊外太空，地面鋪設無縫地墊，色彩活潑更保護孩子安全。
另外沙坑直徑達7公尺，不僅是全嘉義市最大，更配有洗腳池，玩得再髒也不怕；跳格子區域則設計成可三人一起玩，也可變身故事團體席地而坐的使用場地，同時也設有健身設施，服務晨起運動的市民。
黃敏惠說，現在番仔溝公園變身，以機器人為主題打造帶狀、全齡遊戲場，不僅蘊藏著對長者敬意，更是延伸祖輩的愛，透過「全齡共享遊戲場」的體貼，讓大人小孩快樂一起玩。
建設處表示，番仔溝公園位於垂楊大橋下，透過橋梁的遮蔽，讓整座遊戲場能遮蔭、遮雨，玩起來更舒適，夜間加強照明，讓大小朋友白天晚上都開心。之後將陸續在中正、北香湖、嘉義公園及中央廣場設全齡式共融遊具。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言