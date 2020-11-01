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台北旅展嘉義縣攤位 翁章梁黃子佼聯手逗趣行銷吸睛

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
2020ITF台北國際旅展今天第三天，嘉義縣長翁章梁（右）上午北上站台行銷觀光農特產，與名主持人黃子佼（左）聯手逗趣詼諧口白介紹高山茶、高山咖啡等，黃子佼當場品嘗縣長帶來「極光歐若拉哈密瓜」，讚不絕口。圖／縣府提供
2020ITF台北國際旅展今天第三天，嘉義縣長翁章梁（右）上午北上站台行銷觀光農特產，與名主持人黃子佼（左）聯手逗趣詼諧口白介紹高山茶、高山咖啡等，黃子佼當場品嘗縣長帶來「極光歐若拉哈密瓜」，讚不絕口。圖／縣府提供

2020ITF台北國際旅展今天第三天，嘉義縣長翁章梁上午北上嘉義縣參展攤位，站台行銷觀光農特產，與名主持人黃子佼聯手逗嘴鼓，逗趣詼諧口白介紹高山茶、高山咖啡等，黃子佼當場品嘗縣長帶來「極光歐若拉哈密瓜」，讚不絕口。

黃子佼發揮創意以藏頭詩，形容「極光」吃起來口感，不同如以往哈密瓜，吃起來香脆如「翁立友」（only you）只有嘉義才有；也提醒民眾品嘗，要「張小燕」，張開小口慢慢吞嚥，細細品味最好；極光更是如「梁朝偉」般國際級哈密瓜，結合三位明星首字讀音，組成縣長翁章梁名字，翁縣長佩服直喊，「佼哥實在太厲害了！」兩人趣味互動，笑翻觀眾。

兩人宣傳11月底登場的博茶會，以及阿里山跨年日出印象音樂會，翁章梁說，嘉縣參加旅展，不只推觀光景點，宣傳在地特色產品阿里山高山茶，茶樹早晚溫差大，生長速度緩慢，葉肉厚，果膠含量高，耐泡喝起來甘醇回甘。

另新崛起「高山咖啡」，近年獲獎無數，今年「台灣國產精品咖啡豆評鑑競賽」，20個獎項嘉縣包辦14個獎項，黃子佼形容嘉縣咖啡已是「殿堂級」，要縣長「謙虛」一點；「極光」哈密瓜口感爽脆，甜度達14度以上，帶焦糖香味，產季春、秋兩季，旅展期間正好秋收，搭上旅展開賣，開賣以來訂單接不完，深獲遊客喜愛！

極光歐若拉哈密瓜採收在台北旅展首賣 ，訂單接不完，深獲遊客喜愛。圖／縣府提供
極光歐若拉哈密瓜採收在台北旅展首賣 ，訂單接不完，深獲遊客喜愛。圖／縣府提供
2020ITF台北國際旅展今天第三天，嘉義縣長翁章梁上午北上嘉義縣攤位，與名主持人黃子佼聯手行銷。圖／縣府提供
2020ITF台北國際旅展今天第三天，嘉義縣長翁章梁上午北上嘉義縣攤位，與名主持人黃子佼聯手行銷。圖／縣府提供
2020ITF台北國際旅展今天第三天，嘉義縣長翁章梁（左）上午北上站台行銷觀光農特產，與名主持人黃子佼（右）聯手逗趣詼諧口白介紹高山茶、高山咖啡等。圖／縣府提供
2020ITF台北國際旅展今天第三天，嘉義縣長翁章梁（左）上午北上站台行銷觀光農特產，與名主持人黃子佼（右）聯手逗趣詼諧口白介紹高山茶、高山咖啡等。圖／縣府提供

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