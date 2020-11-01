台北旅展嘉義縣攤位 翁章梁黃子佼聯手逗趣行銷吸睛

2020ITF台北國際旅展今天第三天，嘉義縣長翁章梁上午北上嘉義縣參展攤位，站台行銷觀光農特產，與名主持人黃子佼聯手逗嘴鼓，逗趣詼諧口白介紹高山茶、高山咖啡等，黃子佼當場品嘗縣長帶來「極光歐若拉哈密瓜」，讚不絕口。

黃子佼發揮創意以藏頭詩，形容「極光」吃起來口感，不同如以往哈密瓜，吃起來香脆如「翁立友」（only you）只有嘉義才有；也提醒民眾品嘗，要「張小燕」，張開小口慢慢吞嚥，細細品味最好；極光更是如「梁朝偉」般國際級哈密瓜，結合三位明星首字讀音，組成縣長翁章梁名字，翁縣長佩服直喊，「佼哥實在太厲害了！」兩人趣味互動，笑翻觀眾。

兩人宣傳11月底登場的博茶會，以及阿里山跨年日出印象音樂會，翁章梁說，嘉縣參加旅展，不只推觀光景點，宣傳在地特色產品阿里山高山茶，茶樹早晚溫差大，生長速度緩慢，葉肉厚，果膠含量高，耐泡喝起來甘醇回甘。