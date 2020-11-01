環大雲林為全中運暖身 馬英九挑戰67K率隊領騎

全國中等學校運動會明年4月將在雲林登場，為響應縣府推動全民運動精神，雲林縣台灣興隆毛巾自行車協會今天舉辦第二屆環大雲林自行車挑戰賽，為全中運暖身。前總統馬英九也參加67K挑戰賽並擔任領騎，董事長林國隆、縣長張麗善等人也齊聲呼籲大家「騎運動，享健康」。

馬英九致詞時打趣說，今天擔任領騎，請大家不要騎得比他快，「如果比我快，會被以超速開單；也不能比我慢，會以妨礙交通法辦」，現場車友瞬間哄堂大笑；馬英九又說，「這項比賽是自我挑戰的性質，希望大家保持愉悅心情，徜徉在樂活的情境中」，來自全國近千名選手也隨即就預備位置，準備啟程。

此次比賽共分三組路線，包括百K挑戰組、逍遙67K組、樂活34K組及公益手搖車組，深度騎遊雲林高鐵站、西螺大橋、古坑綠色隧道等地，百K組則再征戰劍湖山世界、古坑咖啡、草嶺公路、荷苞山桐花公園。

在縣長張麗善與縣議員黃美瑤、警察局長朱宗泰、教育處長邱孝文、新聞處長廖淑玲、虎尾鎮公所主秘周瑛坤、經濟部紡織研究所林兼民、虎尾鎮民代表王清煌、里長吳榮益、里長鍾大焜等人鳴槍下展開。

張麗善說，希望透過單車活動，影響民眾一起享受運動的喜悅，從運動中找到自信，並維持身體健康。雲林縣政府也大力推動各單位舉辦常態性運動活動，期望擴增縣內運動人口，養成規律運動習慣，建構優質運動文化。