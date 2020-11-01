快訊

女大學生險被擄走 台南警察局督察室證實：未開三聯單將懲處

打流感疫苗昏睡心臟不適 嘉義舞團女團長：命快去一半

聽新聞
test
0:00 / 0:00

環大雲林為全中運暖身 馬英九挑戰67K率隊領騎

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
環大雲林自行車挑戰賽今天在虎尾鎮興隆毛巾觀光工廠登場，前總統馬英九也參加67K挑戰賽。記者陳苡葳／攝影
環大雲林自行車挑戰賽今天在虎尾鎮興隆毛巾觀光工廠登場，前總統馬英九也參加67K挑戰賽。記者陳苡葳／攝影

全國中等學校運動會明年4月將在雲林登場，為響應縣府推動全民運動精神，雲林縣台灣興隆毛巾自行車協會今天舉辦第二屆環大雲林自行車挑戰賽，為全中運暖身。前總統馬英九也參加67K挑戰賽並擔任領騎，董事長林國隆、縣長張麗善等人也齊聲呼籲大家「騎運動，享健康」。

馬英九致詞時打趣說，今天擔任領騎，請大家不要騎得比他快，「如果比我快，會被以超速開單；也不能比我慢，會以妨礙交通法辦」，現場車友瞬間哄堂大笑；馬英九又說，「這項比賽是自我挑戰的性質，希望大家保持愉悅心情，徜徉在樂活的情境中」，來自全國近千名選手也隨即就預備位置，準備啟程。

此次比賽共分三組路線，包括百K挑戰組、逍遙67K組、樂活34K組及公益手搖車組，深度騎遊雲林高鐵站、西螺大橋、古坑綠色隧道等地，百K組則再征戰劍湖山世界、古坑咖啡、草嶺公路、荷苞山桐花公園。

在縣長張麗善與縣議員黃美瑤、警察局長朱宗泰、教育處長邱孝文、新聞處長廖淑玲、虎尾鎮公所主秘周瑛坤、經濟部紡織研究所林兼民、虎尾鎮民代表王清煌、里長吳榮益、里長鍾大焜等人鳴槍下展開。

張麗善說，希望透過單車活動，影響民眾一起享受運動的喜悅，從運動中找到自信，並維持身體健康。雲林縣政府也大力推動各單位舉辦常態性運動活動，期望擴增縣內運動人口，養成規律運動習慣，建構優質運動文化。

賽後前總統馬英九依舊神采奕奕，前往西螺福興宮參拜太平媽祖，許多熱情民眾邀約合照，他也來者不拒，開心地說「期待下次再訪雲林見大家！」隨後即搭車離開。

參加自行車挑戰賽後，前總統馬英九（中）依舊神采奕奕，前往西螺福興宮參拜太平媽祖，與董事長楊文鐘（左）相談甚歡。記者陳苡葳／攝影
參加自行車挑戰賽後，前總統馬英九（中）依舊神采奕奕，前往西螺福興宮參拜太平媽祖，與董事長楊文鐘（左）相談甚歡。記者陳苡葳／攝影
前總統馬英九（右二）今天參加環大雲林自行車挑戰賽並擔任67K領騎，縣長張麗善（左三）、縣議員黃美瑤（右一）等人也齊聲呼籲大家「騎運動，享健康」。記者陳苡葳／攝影
前總統馬英九（右二）今天參加環大雲林自行車挑戰賽並擔任67K領騎，縣長張麗善（左三）、縣議員黃美瑤（右一）等人也齊聲呼籲大家「騎運動，享健康」。記者陳苡葳／攝影
許多當地民眾熱情迎接馬英九（中）到西螺，他也開心與大家合影。記者陳苡葳／攝影
許多當地民眾熱情迎接馬英九（中）到西螺，他也開心與大家合影。記者陳苡葳／攝影

馬英九 張麗善 古坑

延伸閱讀

F-5E失事因國機國造延宕？馬英九：1年5災變才該檢討

民進黨：馬英九言行昨是今非令人無言

民進黨反擊：馬英九2012年曾說含萊劑美牛「非過不可」

戴口罩防疫 馬英九：國人最可愛的就是不完全聽政府的

相關新聞

環大雲林為全中運暖身 馬英九挑戰67K率隊領騎

全國中等學校運動會明年4月將在雲林登場，為響應縣府推動全民運動精神，雲林縣台灣興隆毛巾自行車協會今天舉辦第二屆環大雲林自...

跑出金虎爺！ 今選手能抽頭獎價值逾20萬股票

「跑出金虎爺」全國路跑賽起跑！天剛亮，數千選手在嘉義縣新港鄉奉天宮牌樓前等候，縣長翁章梁、奉天宮董事長何達煌、新港鄉長林...

都市計畫通盤檢討發布 永康蔦菘二街將拓寬為20米

台南市政府市府發布實施「變更高速公路永康交流道附近特定區計畫（第四次通盤檢討）（第二階段）案」，其中，交流道附近蔦菘二街...

古蹟朴子警分局年底動工遷建 流標5次追加預算決標

嘉義縣定古蹟朴子警分局辦公廳舍，建物老舊破損維修不易，遇雨漏水，影響員警辦公，市公所無償提供新建辦公廳舍用地，促警方遷建...

鐵漢故事／消防總教頭邱士榮 救災身先士卒

台南市消防局災害搶救科股長邱士榮是台南打火兄弟的總教頭，曾為吵架鬧跳樓男子，不顧自身危險飛撲環抱被救者，一同墜落於氣墊上...

奇美博物館 舉辦聯合婚禮

台南市聯合婚禮昨天傍晚在華麗歐式的奇美博物館舉辦，原本有91對新人報名，實際到現場有74對，每對新人都精心打扮共走紅地毯...

賣桶仔雞獲重生 大仁哥返鄉回饋

雲林縣林內鄉鄭敬仁原是養雞場小開，年少不學好，浪蕩江湖20餘載，一年多前出獄頓悟人生，回老家把父親荒廢雞場重新整頓，研製...

嘉義縣與中科院聯手 打造無人機產業基地

嘉義縣政府聯合中科院、台灣經濟研究院及8家無人機產業單位，昨天簽署合作意向書，預計邀請中科院100多名無人機頂尖人才進駐...

高中設甩肉班 師生一起加入

高中體重過胖甚於國中小，為了協助學生控制體重、重視健康飲食觀念，台南一中開了體重控制班，學生林平讓1年裡從97公斤，減為...

校園減重作戰 餐前宣導5分鐘

台南市高、國中小學生過重，肥胖體重大都高於全國平均值，為減少胖弟、胖妹，教育局將健康促進計畫延伸到幼兒園，並實施餐前5分...

影／嘉義市光織影舞閉幕 無人機焰火秀相約2021再見

嘉義市「光織影舞」光影藝術展明天閉幕，今晚演出吸引數萬遊客到場，觀看無人機升空8分鐘演出，無人機搭配音樂、光束，在空中列...

200架無人機燈光秀 15分鐘內花樣不斷超驚豔

嘉義縣政府今天晚間於府前廣場推出無人機群飛燈光秀，由台灣希望創新團隊派200架無人機，運用15分鐘時間在空中排列出「嘉義...

熱門新聞

新竹萬聖夜大遊行擠爆市府 林智堅化身瑪利歐踩街

鄭文燦扮鬼滅之刃炭治郎 網友虧：呼吸也會胖

金酒大陸廣告遭批「舔中」 金酒：只是商業行為

高雄民眾注意！1日一早高雄市31萬用戶停水13小時

兒童新樂園繳庫率年年降 張斯綱： 教育局淪冤大頭

從貧戶變大亨 斷指老董南投尋根圓夢激動跪地

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。