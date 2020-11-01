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跑出金虎爺！ 今選手能抽頭獎價值逾20萬股票
「跑出金虎爺」全國路跑賽起跑！天剛亮，數千選手在嘉義縣新港鄉奉天宮牌樓前等候，縣長翁章梁、奉天宮董事長何達煌、新港鄉長林茂盛、縣議員林秀琴、陳文忠、葉孟龍等人鳴槍起跑，「跑出金虎爺」邁入第11年，已成為熱門路跑活動，許多選手全家大小一齊參加，還有媽媽推著嬰兒車。
起跑前嘉義大學熱舞社熱身操暖場，清晨6整12公里組選手開跑；活動賽程與往年相同，分12.5公里及5公里，沿途行經板頭文化交趾藝術村、頂菜園鄉土館及田園等，適合全家大小，健身又能沿途欣賞田園景色。
為鼓勵報名，選手能參加摸彩，頭獎由耕興公司總裁黃文亮贊助股票1張（價值約23萬元），二獎常嘉公司電動機車1台，三獎現金8888元，今年富御琉金文化創意公司提供10個金虎爺聚寶盆讓大家摸彩，扺達終點更有金虎爺完賽獎牌。
奉天宮虎爺將軍因功勳彪炳，不同於一般寺廟供奉桌下，而是威風凜凜、頭戴金花端坐桌上；據傳因君王夢見鬼怪騷擾，虎爺將軍現身救駕有功，並封為「狀元虎」，是全台唯一御賜金花供奉在桌上的狀元虎。
「嘉縣今年訂為運動營養年，希望透過各項活動讓民眾重視運動及營養，養成規律運動習慣！」翁章梁說，跑出金虎爺全國路跑，每年號召各地好手參賽，透過路跑維持身體健康。何達煌感謝耕興公司總裁黃文亮大力贊助，「跑出金虎爺」全國路跑名氣響叮噹，奉天宮透過運動，向熱愛路跑朋友介紹奉天宮虎爺公，傳承宗教文化。
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