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都市計畫通盤檢討發布 永康蔦菘二街將拓寬為20米
台南市政府市府發布實施「變更高速公路永康交流道附近特定區計畫（第四次通盤檢討）（第二階段）案」，其中，交流道附近蔦菘二街將拓寬為20米，永康火車站北側將增加超過1700坪大型廣停用地，強化車站周邊交通轉運機能。
這次定期檢討大部分永康行政區範圍達2591公頃，上月28日公布。市府都發局長莊德樑表示，本次公告變更計畫共有28件變更案，重點包含永康忠孝運動公園用地劃設（5.42公頃）、配合永康雨水下水道系統於永大路東側劃設廣場用地（兼供下水道使用）（約1.8公里）、取消無使用需求高速公路用地（3.31公頃）、新增光復里停車場用地（0.13公頃）等。
此外，考量永康長期交通運輸需要，於崑山國小以西至高速公路側車道間、自強路至富強路間等，畫設多處都市計畫道路，均已列入這次公告實施範圍計畫內容。
市府都發局表示，因應人口少子化以及公共設施保留地解編，本次通檢通過13處市地重劃整體開發區，包括永康二王公墓周邊地區、6處學校用地及6處機關用地與市場用地等。
另外，通過變更永康車站北側甲種工業區為產業專用區，透過市地重劃整體開發，蔦菘二街將拓寬為20米，永康車站北側將增加超過1700坪大型廣停用地，強化車站周邊交通轉運機能。
民眾除可到市府都發局或永康區公所閱覽公告計畫書圖外，也可至市府網站首頁市政公告項，及都發局網站首頁下載計畫書圖檔案閱覽。
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