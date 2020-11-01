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古蹟朴子警分局年底動工遷建 流標5次追加預算決標

聯合報 / 記者魯永明/嘉義縣即時報導
有95年歷史的朴子分局廳舍，風格建材如「縮小版總統府」，是日治時期「東石郡役所」。記者魯永明／攝影
有95年歷史的朴子分局廳舍，風格建材如「縮小版總統府」，是日治時期「東石郡役所」。記者魯永明／攝影

嘉義縣定古蹟朴子警分局辦公廳舍，建物老舊破損維修不易，遇雨漏水，影響員警辦公，市公所無償提供新建辦公廳舍用地，促警方遷建，縣府編1億3千2百萬元預算給警局遷建，碰上缺工建材漲價，流標5次，縣府追加1千2百萬元，縣局重新招標，日前由台南一家營造公司得標，預定20日動土典禮，111年6月27日完工。

朴子警分局及朴子派出所上班員警，得知遷建工程順利決標，都很開心；有95年歷史的朴子分局廳舍，風格建材如「縮小版總統府」，是日治時期「東石郡役所」，這棟古蹟與嘉義行政區域劃分有臍帶關係，古樸典雅磚瓦建築，因應日治大正年間地方行政區域改制興建。

市公所15年前，無償提供辦公大樓四維路旁，1處約1500坪土地（現為簡易棒球場）給警局，蓋新分局辦大樓，縣府爭取中央補助加自籌款共1億3千2百萬元給警局遷建，流標5次，縣府檢討工程單價追加1千2百萬元，合計1億4千4百萬元重辦招標。

警局說，碰上缺工建材漲，營造商投標興趣缺缺，追加預算重新招標，日前由台南一家營造公司得標，完成工程合約，新分局大樓建築設計完成，預定建4層樓現代化辦公廳舍。

文化觀光局說，東石郡役所有行政與警務複合功能，二層建築包含事務室、扇形拘留所及大禮堂等，歷經世變滄桑，大體保存當時風貌，是縣內僅存日治時期層級最高官署，歷史文化豐富，警分局遷建後，古蹟廳舍屬公所，會啟動修復工程，規畫活化利用。

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