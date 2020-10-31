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影／嘉義市光織影舞閉幕 無人機焰火秀相約2021再見

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
無人機排出2021圖案噴發焰火，向遊客相約明年再見。記者卜敏正／攝影
無人機排出2021圖案噴發焰火，向遊客相約明年再見。記者卜敏正／攝影

嘉義市「光織影舞」光影藝術展明天閉幕，今晚演出吸引數萬遊客到場，觀看無人機升空8分鐘演出，無人機搭配音樂、光束，在空中列出2020、雙十、管樂等圖案，排出2021圖案、噴發焰火，向遊客相約明年再見。

嘉義市長黃敏惠感謝所有工作人員及現場觀眾，表示為期1個月「光織影舞」演出，是優雅悠閒的，也讓大家舒服走進公園和光影互動，這裡的光影有溫度，每個人來到這裡、陪家人慢行，或推著長輩輪椅、推孩子嬰兒車，一起享受幸福時光。

黃敏惠說，一家人帶孩子來到這裡，留下開心、喜樂是一輩子的記憶，明天是最後一天，請把握機會走進北香湖公園。「感謝市民肯定、支持！」黃敏惠說，雖然很多人建議延期，但受限許多原因無法延展，請大家期待，市府會繼續辦更好、更棒的活動。

嘉義市長黃敏惠（左二）感謝所有工作人員及現場觀眾，表示為期1個月「光織影舞」演出是優雅悠閒的。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠（左二）感謝所有工作人員及現場觀眾，表示為期1個月「光織影舞」演出是優雅悠閒的。記者卜敏正／攝影
「光織影舞」今晚閉幕演出吸引數萬遊客到場，觀看無人機升空8分鐘演出。記者卜敏正／攝影
「光織影舞」今晚閉幕演出吸引數萬遊客到場，觀看無人機升空8分鐘演出。記者卜敏正／攝影

黃敏惠 嘉義

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