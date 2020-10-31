影／嘉義市光織影舞閉幕 無人機焰火秀相約2021再見

嘉義市「光織影舞」光影藝術展明天閉幕，今晚演出吸引數萬遊客到場，觀看無人機升空8分鐘演出，無人機搭配音樂、光束，在空中列出2020、雙十、管樂等圖案，排出2021圖案、噴發焰火，向遊客相約明年再見。

嘉義市長黃敏惠感謝所有工作人員及現場觀眾，表示為期1個月「光織影舞」演出，是優雅悠閒的，也讓大家舒服走進公園和光影互動，這裡的光影有溫度，每個人來到這裡、陪家人慢行，或推著長輩輪椅、推孩子嬰兒車，一起享受幸福時光。