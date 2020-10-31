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200架無人機燈光秀 15分鐘內花樣不斷超驚豔
嘉義縣政府今天晚間於府前廣場推出無人機群飛燈光秀，由台灣希望創新團隊派200架無人機，運用15分鐘時間在空中排列出「嘉義縣徽」、「勇鷹教練機」、「臺灣島」、「TAIWAN UAV PARK」、「民雄航太園區」等圖樣，吸引現場民眾拿手機拍照，現場驚呼不斷。
嘉義縣長翁章梁、立委陳明文、蔡易餘和臺灣希望創新執行長李志清等人今天傍晚6時許，在倒數聲中看著無人機緩慢升空，事後翁章梁也在專業人員解說下參觀廠商的靜態展示。
翁章梁表示，嘉義縣府今天與中科院和頂尖業者合作，未來將進駐台體大舊校區，讓嘉義縣成為無人機研發基地，對地方來說，是跨時代的大事，未來也將配合中科院設在民雄的航太園區，讓嘉義縣在無人機產業與研發占有一席之地，縣府也將積極準備、協助與配合。
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